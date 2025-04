Hude obtožbe Norvežanov zoper Domna Prevca pri svetovnem rekordu

Burna zima se še ni poslovila. Norvežani se po škandalu z njihovimi kombinezoni v smučarskih skokih na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu trudijo zdaj najti dokaze o prevarah tudi v drugih reprezentancah. Zdaj so »na piko« vzeli Domna Prevca in njegov svetovni rekord v Planici, ko je pristal pri 254,5 metra. Severnjaki pišejo o škandalu in opozarjajo na opremo Slovenca, ki ni v skladu s pravili. »Ne spomnim se, da bi že videl kaj takšnega, dres je videti sumljivo velik,« piše Petter Tenstad, komentator norveške televizijske postaje Viaplay, na spletni strani Nettavisen.

Norvežani zdaj iščejo nepravilnosti pri Slovenčevem skoku, ob priloženih fotografijah pozivajo ljudi, naj bodo pozorni na opremo skakalca. »Še posebej, ko boste gledali ponovitev poleta Domena Prevca, boste videli, kako se kombinezon napolni z zrakom in se na zadnjici napihne kot balon,« navrže Petter Tenstad.

»Menim, da bi bilo treba kombinezone še pred koncem tekmovalnega vikenda pregledati, da bi bili v celoti odobreni. Potem bi tekmovalci v njih skakali ves konec tedna in ne bi bilo pomembno, kaj bi se dogajalo naslednje dni,« dodaja novinar.

Domača prednost za Slovenijo?

»Imel sem nekaj pomislekov na to temo, a jih bom zadržal zase. Spoznal sem, da gre za vročo temo in o tem ne želim povedati ničesar več,« je na kratko komentiral športni direktor za smučarske skoke pri norveški zvezi Jan-Erik Aalbu, ki se je po škandalu z dresi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu znašel v suspenzu. Nekdanji norveški smučarski skakalec Andreas Stjernen je presenečen, da je Prevčev kombinezon prestal kontrole FIS (Mednarodne smučarske zveze).

Stjernen je na vprašanje, ali je bil Domen Prevc morda deležen prednostne obravnave kot domači športnik, previdno dejal: »To so le špekulacije, a je tako videti. Težko je diskvalificirati domačega skakalca – tudi če se je to v resnici zgodilo na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. A to z Norvežani je bila druga situacija.«