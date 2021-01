Norvežani najboljši v Lahtiju, Slovenci zaostali za najboljšimi

Slovenski smučarski skakalci so na tretji ekipni tekmi svetovnega pokala v Lahtiju zasedli šesto mesto. Zmagali so Norvežani pred Poljaki in Nemci.



V Lahtiju je zmaga zasluženo pripadla norveški četverici v postavi Marius Lindvik, Daniel Andre Tande, Halvor Egner Granerud in Robert Johansson.



Ti so vodili že po prvi seriji in na koncu za 5,9 točke premagali Poljake, na tretjo stopničko zmagovalnega odra pa so stopili Nemci z zaostankom 9,8 točke.



Slovenijo so zastopali Peter Prevc, Anže Lanišek, Bor Pavlovčič in Žiga Jelar. Slovenski orli danes niso pokazali dovolj dobrih skokov, da bi se lahko vmešali v boj za odličja.



Še najboljši je bil Peter Prevc, ki je imel najboljšo daljavo uvodne serije (130,5 m) in kot edini Slovenec preskočil mejo 130 metrov, druga serija pa žal ni prinesla želenega preboja na višje mesto.

Prevc z daljavo serije, Slovenija le šesta

Norveška reprezentanca je vodila že po prvi seriji, v kateri je imela 9,5 točke prednosti pred Nemčijo in 16,2 točke pred Poljsko.



Slovenija je bila šesta z zaostankom 33,3 točke za Norvežani. Izstopal je Peter Prevc, ki je imel najdaljši skok prve serije (130,5 m), ostali člani pa so zaostali, saj je imel Pavlovčič 13. daljavo (123), Lanišek 18. (121,5) in Jelar s ponesrečenim skokom 27. (114).

Finalna serija ni prinesla sprememb

Slovencem se v finalni seriji ni uspelo prebiti višje. Prvi slovenski skakalec Pavlovčič je skočil 121,5 metra in krepko zaostal za Japoncem Jukijo Satom (131,5 m), nato je Peter Prevc kljub krajšemu skoku (121,5 m) zlahka dobil bitko z Jukenom Iwaso (112 m), tretji slovenski orel Žiga Jelar je s samo 106 m izgubil interni dvoboj s Keiichijem Satom (118 m), v zadnji skupini pa je bil Anže Lanišek (123 m) krajši od Rjojuja Kobajašija (124,5m) in Slovenija je ostala šesta.

Šest Slovencev v kvalifikacijah posamične tekme

V nedeljo bo v Lahtiju še posamična tekma, ki se bo pričela ob 16. uri. Organizatorji bodo pred tem izvedli še kvalifikacije, v katerih se bodo za nastop na tekmi potegovali tudi Peter Prevc, Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Tilen Bartol in Domen Prevc.



Rezultati ekipne tekme v Lahtiju

1. Norveška 1024,2 točke (Lindvik, Tande, Johansson, Granerud)

2. Poljska 1018,3 (Žyla, tekala, Stoch, Kubacki)

3. Nemčija 1014,4 (Paschke, Hamann, Eisenbichler, Geiger)

4. Avstrija 1003,0

5. Japonska 957,3

6. Slovenija 938,0 (Bor Pavlovčič 123/121,5, Peter Prevc 130,5/121,5, Žiga Jelar 114/106, Anže Lanišek 121,5/123)

7. Švica 792,8

8. Finska 772,0

9. ZDA 310,1

