Slovenci zunaj deseterice, Marič: Zelo sem razočaran

Norveški biatlonci Tarjei Bø, Endre Strømsheim, Sturla Holm Lægreid in Johannes Thingnes Bø so na svetovnem prvenstvu v švicarskem Lenzerheideju osvojili zlato kolajno v štafetnem teku na 4 x 7,5 km (1:18:18,1/0+4). Srebrni so bili Francozi (+41,9/0+7), bronasti pa Nemci (+1:35,9/0+10).

Slovenski biatlonci Miha Dovžan, Jakov Fak, Toni Vidmar in Lovro Planko so štafetno preizkušnjo končali na 13. mestu (+5:09,3/1+7).

Norvežani so potrdili primat. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

V nedeljo bosta na sporedu še tekmi s skupinskim štartom, slovenske barve bosta na zadnji preizkušnji na letošnjem svetovnem prvenstvu zastopala Anamarija Lampič in Jakov Fak. Ženska preizkušnja na 12,5 km se bo pričela ob 13.45, moška na 15 km pa ob 16.05.

»Štafeta se ni izšla po pričakovanjih. Tako kot se pokaže vedno, če Miha Dovžan ne uspe držati stika, potem se ne vrnemo več. Sem zelo razočaran,« je bil po današnji tekmi v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) redkobeseden trener Janez Marič.

»Nisem zadovoljen, ker nisem pridobil več mest. Bila je velika razlika in nekaj mest sem vseeno pridobil. Strelsko leže super in stoje ena poprava. Glede na to, da sem v teku poskušal vedno loviti nekoga pred seboj, se to zgodi. Nisem mogel teči svojega tempa in tako lažje pride do napake. Na skupinskem startu si želim čim hitrejše smuči, čim bolj spočite noge in mirno glavo,« je dodal najboljši slovenski biatlonec Fak.