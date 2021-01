Nova zmaga italijanske zvezdnice, novo razočaranje za Štuhčevo

Italijanka Sofia Goggia ta čas smuča, kot da bi bila z drugega planeta. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Vreme ponagajalo prirediteljem v Kitzbühlu

Avstrijski prireditelji tekme za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühlu so bili zaradi slabih vremenskih razmer že v zgodnjih jutranjih urah prisiljeni odpovedati današnji smuk. Sneženje pomešano z dežjem je bilo še posebej moteče v spodnjem delu proge. Skupaj s tekmovalnim razsodiščem Mednarodne smučarske zveze (FIS) so sporočili, da bodo smukaško tekmo poskušali izpeljati jutri (10.20). Za jutri predvideni superveleslalom so preložili na ponedeljek (10.45).

Italijanska zvezdnicaje ta čas razred zase v najhitrejši disciplini alpskega smučanja. Svojo premoč je potrdila tudi na drugem smuku za svetovni pokal v Crans Montani, na katerem se ji je najbolj približala Švicarka(+ 0,27), italijansko (zmago)slavje pa sta s tretjim in četrtim mestom dopolnili(+ 0,60) in(+ 0,82).»Tokrat ni bilo preprosto, saj je bila vidljivost zelo slaba. Zato sem toliko bolj zadovoljna s svojim smučanjem in razpletom,« ni skrivala navdušenja 28-letna Goggia, potem ko je v svojo korist odločila še drugi smuk v Crans Montani.Italijanska šampionka, ki je slavila četrto zmago v sezoni in skupno enajsto v svetovnem pokalu, se je tako le še utrdila na vrhu smukaškega seštevka, v katerem ima že 195 točk naskoka pred drugouvrščeno Američanko(danes 5.) in 210 točk zaloge pred tretjuvrščeno Švicarko, ki se je morala tokrat sprijazniti z osmim mestom.Najboljša slovenska smukačicaje z zaostankom 2,46 sekunde zasedla šele 27. mesto,pa je odstopila.