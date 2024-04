Novemu vodji je šlo na jok

V nadaljevanju preberite:

Na seji odbora za alpsko smučanje so soglasno izbrali Matjaža Šarabona za novega vodjo panoge. Kako to, da se je vrnil k zvezi, kako gleda na svojo smučarsko preteklost in pri katerem klubu Tržičan deluje danes? Kaj nam je predsednik panoge Janez Bijol dejal o sinu Jaki, danes enem vodilnih slovenskih nogometnih reprezentantov? In kakšna bo poslej vloga Janeza Slivnika, dosedanjega prvega moža alpskih reprezentanc?