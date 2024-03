Neja se vzpenja in občuduje Mikaelo Shiffrin

V nadaljevanju preberite:

Prav za konec sezone je stroko in privržence slovenskega smučarskega športa navdušila Neja Dvornik. Reprezentantka iz Slovenj Gradca je v slalomu zasedla 4. mesto. V posebnem pogovoru se je ozrla k tej sklepni postaji sezone, ki jo je razdelila na dva dela. Kako ju je ocenila? Kako gleda na Mikaelo Shiffrin in Marca Odermatta? In kako na vrnitev po poškodbi Andreje Slokar. Katere športne panoge so Neji Dvornik najbližje ter ali v poletnih raje teče ali kolesari?