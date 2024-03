Odermatt drugič po vrsti kralj superveleslaloma

Švicar Marco Odermatt je drugo leto po vrsti osvojil superveleslalomski seštevek svetovnega pokala alpskih smučarjev v iztekajoči se sezoni 2023/24. To je njegov tretji globus v sezoni. Že je osvojil velikega za skupno zmago ter malega veleslalomskega. Zagotovil si je najboljše izhodišče tudi v boju za smukaški globus. Tega bodo podelili v nedeljo.

Zadnji alpski smučar, ki je osvojil vsaj štiri kristalne globuse svetovnega pokala v eni sezoni je bil avstrijski as Hermann Maier v sezonah 1999/2000 in 2000/01, ko je v obeh sezonah osvojil skupni seštevek ter seštevke smuka, veleslaloma in superveleslaloma.

Odermatt se na zadnjem superveleslalomu ni uvrstil na zmagovalni oder. Tekmo je končal na petem mestu, z zaostankom 64 stotink sekunde.

Švicarji so prevlado potrdili s trojno zmago. Zmagal je Stefan Rogentin pred rojakom Loicom Meillardom (+0,03), švicarsko zmagoslavje pa je s tretjim mestom zaokrožil Arnaud Boisset (+0,15).

Edini ne-Švicar v prvi peterici je bil Francoz Cyprien Sarrazin (+0,59). Najboljši Avstrijec je bil Vincent Kriechmayr na šestem mestu (+0,76), ki je imel papirnate možnosti za malo kroglo, te bi se uresničile le ob njegovi najboljši predstavi in neuspehu Odermatta. Ta scenarij se ni zgodil. Odermatt, ki je sezono končal s 495 točkami v seštevku, je avstrijskega tekmeca premagal za 86 točk.

Tretji v seštevku discipline, prav tako Avstrijec, Raphael Haaser je za izjemnim Odermattom zaostal 224 točk. Na štartu ni bilo Slovencev. Miha Hrobat bo nastopil v nedeljo na smuku.