Odlični obeti za naslednje SP v Planici 2023

Slovenci so v Oberstdorfu osvojili le tri kolajne manj, kot so jih skupaj do 53. SP.

Daleč najuspešnejša reprezentanca je bila spet Norveška z 31 odličji.

Naslednje nordijsko SP bo čez dve leti prvič v Planici.

Kolajne Obersdorf

Naši »orli« na ekipni tekmi dolgo v igri za kolajno

Eva Urevc in Anamarija Lampič sta v ekipnem šprintu pritekli do bronaste kolajne. FOTO: Christof Stache/AFP

Z moštveno tekmo smučarskih skakalcev so se v soboto končali slovenski nastopi na 53. svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu, ki je bilo za naše zastopstvo z naskokom najuspešnejše doslej v zgodovini tega tekmovanja. Slovenski junaki so v največjem zimsko-športnem središču na jugu Nemčije osvojili kar šest kolajn (po eno zlato in srebrno ter štiri bronaste), torej le tri manj, kot so si jih naši športniki skupaj priborili do tega SP.Da bodo žlahtne »snežinke« v slovenski tabor padale skoraj tako gosto, kot so, denimo, v petek na tekmovališčih prave, je bilo mogoče slutiti že po vrhunskih predstavah, ki so jih naši asi v tej zimi nizali v svetovnem pokalu. Večjih presenečenj ni bilo, tisti, ki so bili vso sezono v stiku z vrhom, so imeli svoje blesteče trenutke tudi na letošnjem vrhuncu v smučarskih skokih in tekih.Slovenske skakalke so na Bavarsko pripotovale kot vodilna reprezentanca v pokalu narodov, k čemur sta največ točk prispevali nosilka rumene majicein skupno petouvrščena. Mladi orlici iz Poljanske doline, obe članici SSK Žiri, sta pod Senčno goro zablesteli v vsem sijaju; 22-letna Ema, ki je že vse od otroštva opozarjala nase, je dolgo čakala na krstno zmago med elito, dočakala pa jo je na srednji napravi v Oberstdorfu, na kateri se je v šampionskem slogu ovenčala z naslovom svetovne prvakinje.Nika, ki bo prav jutri praznovala 21. rojstni dan, je na svoj račun – kar zadeva posamično odličje na članskem nordijskem SP – prišla na veliki skakalnici, na kateri je poletela do tretjega mesta. Obe Poljanki sta skupaj zindodali tudi viden delež k srebrni kolajni Slovenije na ženski ekipni preizkušnji.Z dvema žlahtnima kovinama se je v domovino vrnila tudi tekačica. Na krilih novice, da ji po odpovedi zadnjih tekem nihče več ne more vzeti malega kristalnega globusa za skupno zmago v posebnem seštevku šprinta, je dvakrat pritekla na oder za najboljše. Potem ko je 25-letna zvezdnica iz Valburge pri Smledniku navdušila s tretjim mestom v posamičnem šprintu, se je skupaj zbronastega odličja veselila še v ekipnem.Za konec se je Lampičeva udeležila še maratona na 30 km v klasičnem slogu in med 50 tekmovalkami iz 18 držav zasedla 21. mesto, razred zase pa je bila spet norveška kraljica. Na moški kraljevski preizkušnji na 50 km je po pravi drami in diskvalifikaciji norveškega zmagovalca(zaradi trka v ciljnem finišu z Rusom) je zlato pripadlo njegovemu rojakuSlovenski skakalci so se od 53. nordijskega SP poslovili s 5. mestom na moštveni tekmi, na kateri je bil kljub težavam s hrbtom naš najboljši mož znova 24-letni. Ob bronastemu junaku s srednje naprave, ki je našemu moškemu taboru priskakal prvo kolajno na tem tekmovanju po Predazzu 2013, so bili v ekipi še bratjeinPo prvem »polčasu« zelo izenačene preizkušnje so bili slovenski »orli« še v igri za želeno kolajno, saj so kot peti za tretjeuvrščenimi Poljaki zaostajali le za 7,5 točke, a po ne najboljših finalnih skokih Ceneta in Petra Prevca so sredi druge serije izpadli iz boja za odličja. Zlata lovorika je po zaslugi »bavarske« zasedbe 1 (in), ki je v finišu strla odpor srebrnih Avstrijcev in bronastih Poljakov, ostala doma.Naslednje nordijsko SP bo leta 2023 prvič v Planici. Glede na to, kako mladi so še slovenski dobitniki kolajn iz Oberstdorfa, se lahko nadejamo podobno uspešnega prvenstva za našo reprezentanco, ki je tokrat v seštevku pristala na visokem 6. mestu. Daleč najboljša je bila sicer znova Norveška z 31 odličji, od tega kar trinajstimi zlatimi, enajstimi srebrnimi in sedmimi bronastimi.