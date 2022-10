Odpovedali tudi uvodna moška smuka v Zermattu

Razlog je pomanjkanje snega na ledeniku, so iz zveze sporočili po snežni kontroli. Šlo naj bi za prva smuka na območju Zermatta pod Matterhornom na meji med Švico in Italijo, s katerim so želeli izpeljati uradni začetek sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v hitrih disciplinah v Evropi, namesto v Severni Ameriki.

Fis je moška smuka odpovedal zaradi nezadostne snežne podlage v spodnjem delu proge, kar bi, če bi tekmovanje skušali izpeljati, predstavljalo preveliko tveganje za varnost tekmovalcev. Po trenutnih informacijah naj teh dveh tekem ne bi skušali nadomestiti.

Svetovni pokal v alpskem smučanju v svoji 57. izvedbi se ni najbolje začel. Avstrijski organizatorji so v soboto odpovedali tudi uvodni veleslalom za točkovanje svetovnega pokala alpskih smučark zaradi slabih vremenskih razmer na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Nedeljski moški veleslalom v Söldnu za zdaj ostaja na sporedu.

Prav tako za zdaj ostajata na sporedu ženski smukaški preizkušnji na progi Gran Becca, ki sta načrtovani en teden kasneje, 5. in 6. novembra. Snežna kontrola bo na sporedu 25. oktobra. Gre za smuk, ki ga je mednarodna smučarska zveza napovedovala kot nov spektakularni dodatek tekmovalnemu sporedu, ki pa je med tekmovalci in ekipami naletel na kar nekaj kritičnih odzivov. Začetek proge je na lokaciji Gobba di Rollin nad Zermattom v Švici, cilj pa v Laghi Cime Bianche nad Cervinio v Italiji. Proga je dolga štiri kilometre, smučarji pa bi morali premagati kar 935 višinskih metrov.

Štart smuka je na 3800 metrih nadmorske višine, cilj pa na 2865 metrih nad morjem. Progo je zasnoval švicarski olimpijski prvak v smuku leta 2010 Didier Defago. Tekmovalci naj bi na njej dosegali hitrosti tudi 135 km/h.