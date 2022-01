Okužba razblinila olimpijske sanje Martina Čatra

Martin Čater je bil v nedeljo zjutraj pozitiven na okužbo z novim koronavirusom, s tem pa ostal brez nastopov na olimpijskih igrah v Pekingu, so zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS).

»Žal na letalu za Peking ne bo alpskega smučarja Martina Čatra, ki je bil danes zjutraj po slovenskem času, na PCR testu pozitiven na koronavirus. Tako je njegov olimpijski nastop na Kitajskem izgubljen,« so zapisali pri OKS.

Alpski smučarji in smučarke bodo sicer v ponedeljek začeli polniti olimpijski vasi, prihaja tudi del deskarske ekipe, ki jo je že pretresel pozitiven test slovenskega zastavonoše Žana Koširja. Že več dni je na prizorišču ekipa tekačev in tekačic na smučeh, ki so že opravili s prvimi uradnimi treningi.

Razmere v izolaciji niso ravno idealne

»Stanje pri deskarju Žanu Koširju, ki je takoj ob prihodu v olimpijsko vas moral le-to zapustiti in se, zaradi pozitivnega testa na koronavirus, preseliti v izolacijski hotel, je zaenkrat nespremenjeno,« dodajajo pri OKS. »Olimpijec ostaja v hotelu in upa na čim hitrejšo vrnitev v olimpijsko vas in med preostale člane reprezentance. Žan je v izolaciji od četrtka, 27. februarja dalje, kjer vsako jutro opravi PCR test, ki zaenkrat še ni pokazal negativnega rezultata. Če so organizatorji pred začetkom iger zatrjevali, da bo za tiste, ki bodo na virus pozitivni v izolacijskih hotelih dobro poskrbljeno, pa se je izkazalo, da razmere niso ravno idealne,« so še zapisali.

Čater se je v sezoni 2021/22 najbolj izkazal januarja v Wengnu, ko je na drugem (klasičnem) smuku zasedel odlično šesto mesto. Devetindvajsetletni Celjan je pred štirimi leti v Pjongčangu nastopil na svojih prvih igrah in trikrat odstopil (veleslalom, superveleslalom in alpska kombinacija), v smuku je zasedel 19. mesto.

»Enolična hrana, slaba internetna povezava in nič dodatne zdravniške oskrbe v športnikih in ostalih, ki bivajo v hotelu povzroča slabo voljo. Vodstvo olimpijske reprezentance Slovenije, ki je s športnikom neprestano na vezi, je Mednarodni olimpijski komite takoj opozorilo na stanje v hotelu. Situacija se izboljšuje, vendar pogoji še vedno niso optimalni. S športnikom je na vezi tudi zdravnik olimpijske reprezentance dr. Matjaž Turel, ki prihaja v Peking v ponedeljek, 31. januarja.«