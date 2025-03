Paris pred štirimi Švicarji, Hrobat pričakoval več

Dominik Paris je s štartno številko 10 je pokvaril švicarsko veselico na smukaški tekmi svetovnega pokala v Kvitfjellu. Italijan je premagal Marca Odermatta (+032), Stefana Rogentina (+0,63), Franja von Allmna in Alexisa Monneyja.

Najboljši Slovenec Miha Hrobat je naredil preveč napak in se moral zadovoljiti z enajstim mestom (+1,27). Nejc Naraločnik je s s številko 40 v cilj prišel 19. (+2,38) in tam tudi ostal. Martin Čater je zaostal skoraj tri sekunde (2,96) in ni osvojil točk za 33. mesto. Rok Ažnoh je bil 52. (+4,04).

Miha Hrobat se ni uvrstil v deseterico. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

V soboto bo na norveški olimpijski progi še en smuk, nato pa v tej disciplini sledi le še tekma na finalu sezone v Sun Valleyju. V nedeljo bo v Kvitfjellu še superveleslalom.