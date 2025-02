Trojna švicarska zmaga, Hrobat v deseterici

Smukaško tekmo v Crans Montani je dobil svetovni prvak iz Saalbacha, Švicar Franjo von Allmen. To je njegova prva zmaga v svetovnem pokalu. Na odru za zmagovalce sta mu družbo delala rojaka, Marco Odermatt in Alexis Monney. Najboljši slovenski smukač Miha Hrobat je zasedel deveto mesto z zaostankom 1,24. Nejc Naraločnik se je s številko 39 izkazal z 21. mestom (+2,42). Martin Čater je zaostal več kot tri sekunde in pol in ni osvojil točk.

Miha Hrobat si je obetal več. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP