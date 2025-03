Slovenski as hitrejši tudi od svetovnega prvaka

Slovenski alpski smučar Miha Hrobat je bil najhitrejši na uvodnem treningu pred moškima smukoma za svetovni pokal konec tega tedna v Kvitfjellu na Norveškem. Italijan Dominik Paris je na drugem mestu zaostal za pet stotink sekunde, Švicar Franjo von Allmen, ki se je nedavno v Saalbachu ovenčal z naslovom svetovnega prvaka, pa je bil tretji (+ 0,33).

Kvitfjell bo od petka do nedelje gostil tri tekme svetovnega pokala alpskih smučarjev. V petek bo tam nadomestni smuk iz Garmisch-Partenkirchna, ki je odpadel tik pred svetovnim prvenstvom v Avstriji. Nato bo na sporedu klasični program s še enim smukom v soboto in superveleslalomom v nedeljo.

Na prizorišču zimskih olimpijskih iger leta 1994 v Lillehammerju so še trije Slovenci, Nejc Naraločnik, Martin Čater in Rok Ažnoh, ki pa niso bili tako hitri kot kranjski blisk. Nejc Naraločnik (+ 1,66) je zasedel 40., Martin Čater 55. (+ 2,15) in Rok Ažnoh 61. mesto (+ 2,96).

Hrobat je trenutno četrti v seštevku smuka. Kranjčan je eno od največjih odkritij sezone, v kateri se je veselil že dveh stopničk. Tretji je bil na smuku v Beaver Creeku, uspeh je nato ponovil še na smuku v Wengnu, v Kitzbühlu pa je bil peti.

Tekmovalno upokojeni Boštjan Kline je 24. februarja 2017 vse tekmece pustil za seboj prav na smuku v Kvitfjellu ter tako slavil svojo prvo in edino zmago v svetovnem pokalu.