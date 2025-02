Petra Vlhova: To je moja odločitev

Vodilne slovaške športnice Petre Vlhove po poškodbi križnih vezi že več kot eno leto ni na belih strminah, tako je morala tudi izpustiti svetovno prvenstvo v Saalbach-Hinterglemmu. »Vadim na kolesu ter v telovadnici, pripravljam se za vrnitev in ne skrivam, da bi v naslednji sezoni rada branila zlato olimpijsko kolajno,« je poudarila slalomska zmagovalka iz Pekinga 2022.

V dneh prisilnega tekmovalnega počitka jo tudi vabijo na različne dogodke in prireditve, močno pa je odmevala njena navzočnost na protivladnih protestih v domačem Liptovskem Mikulašu. »To je povsem moja osebna odločitev. Želim si pravično deželo in vse tisto, kar je najbolje za našo Slovaško,« je dejala in dodala, da se z besedami vseh tistih, ki so jo prek spleta verbalno napadli zaradi udeležbe na mitingu, ne obremenjuje in tega niti ne bere.