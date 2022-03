Planica velikih slovenskih pričakovanj

No, pa je napočil še dan zadnjega dejanja dolge in za povrh olimpijske sezone svetovnega pokala v smučarskih panogah. Kot vedno bo zgodbo zaokrožila Planica, v prepoznavnem soncu Zgornjesavske doline in letos še posebej praznične, saj člani slovenske reprezentance krojijo svetovni vrh.

Zablesteli so že v najodmevnejši predstavi leta, na olimpijskih igrah na Kitajskem v skakalnem centru Zhangjiakou, nato so tekmovalno formo še stopnjevali, sodeč po videnem v zadnjih dneh pa so na znamenitem domačem prizorišču na najvišji ravni pripravljenosti. Prepričljivo so namreč zmagali v sobotni moštveni preizkušnji, dan prej pa se zapisali s posebej vidnimi črkami na liste zgodovine smučarskih skokov. Osvojili so namreč prva štiri mesta, in sicer v vrstnem redu: Žiga Jelar, Peter Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc. Poleg te izbrane četverice danes slovenske barve branita še Cene Prevc in Lovro Kos.

Žiga Jelar je najbližje zmagi v razvrstitvi poletov za sezono 2021/22. FOTO: Matej Družnik/Delo

Jelarju zdaj najboljše kaže v razvrstitvi sezone smučarskih poletov, na zadnjo tekmo z 20 točkami prednosti pred Zajcem ter 30 pred avstrijskim asom Stefanom Kraftom, z 253,5 metra svetovnim rekorderjem. Za veliki kristalni globus se potegujeta Japonec Japonec Rjoju Kobajaši in Nemec Karl Geiger, Slovenija pa lovi lovoriko, ki je še nima – pokal narodov! Pred nekaj tedni se je ta zdela še neuresničljiva, z omenjenimi predstavami v tem sklepnem delu pa zdaj lovijo vodilne Avstrijce. Severni sosedje imajo pred to današnjo tekmo 194 točk prednosti.

Za uvod najbolje Norvežan, Jelar tik za njim

Tako pa je na današnji tekmi že prvi med našimi – Cene Prevc – poletel sijajno, 241 metrov. Daljava Lovra Kosa je nato znašala 219 metrov, prvi, ki je prehitel C. Prevca, je bil Norvežan Marius Lindvik (241,5), nazadnje svetovni prvak v smučarskih poletih. Nato pa so so sledili nastopi slovenskih reprezentantov: Anže Lanišek (231), Peter Prevc (235,5), Timi Zajc (233) in Žiga Jelar (239). Po prvi seriji je tako na vrhu omenjeni viking, med našimi je najvišje Jelar.

Vrstni red po 1. seriji: 1. Lindvik (Nor) 226,2 (241,5 m), 2. Jelar (Slo) 217,4 (239), 3. Žyla (Pol) 216,5 (237,5), 5. P. Prevc 213,9 (235,5), 6. C. Prevc 213 (241), 9. Zajc 211 (233), 11. Lanišek 209,3 (231), 20. Kos (vsi Slo) 192,3 (219,5).

Freund v Planici končal kariero

Med tistimi, ki so v Planici končali športno pot, je tudi nekdanji skupni zmagovalec svetovnega pokala, Nemec Severin Freund.

»V zadnjih tednih je postalo jasno, da je čas za konec kariere,« je na finalu svetovnega pokala na letalnici v Planici dejal Freund. »Imel sem res lepa leta, v katerih sem nabral veliko dragocenih izkušenj. Zdaj lahko zaprem to poglavje v svojem življenju tako, kot sem si ga zamislil,« je nemška tiskovna agencija dpa navedla 33-letnega Bavarca, ki je kariero danes sklenil s poletoma, dolgima 190,5 in 215 metrov.

Ta je v sezoni 2014/15 kot zadnji Nemec osvojil svetovni pokal, takrat po hudem boju s Petrom Prevcem, ko sta oba sezono končala z enakim številom točk, a je imel Nemec več posamičnih zmag. Freund je sicer osvojil tudi ekipno olimpijsko zlato 2014, na svetovnih prvenstvih v skokih in poletih je zbral enajst kolajn, v svetovnem pokalu pa je vpisal 22 posamičnih zmag, zadnjo novembra 2016.

Njegovo kariero so zaznamovale tudi zdravstvene težave, po več poškodbah, med drugim tudi po dveh strganih križnih vezeh, se zadnja leta ni vrnil na nekdanjo raven. Kljub temu je v zadnjem obdobju pokazal napredek in se pred dvema tednoma veselil ekipnega srebra na SP v poletih v Vikersundu.

»Severin pušča veliko vrzel v reprezentanci v športnem in osebnostnem smislu,« je dejal glavni trener Nemčije Stefan Horngacher. »Obžalujemo, a spoštujemo njegovo odločitev in storili bomo vse, kar je v naši moči, da ga ohranimo v naših vrstah tudi v prihodnje.«

To napoveduje tudi sam Freund: »Smučarski skoki so moja velika strast in zaradi tega mi bije srce. Zato bom s tem športom ostal povezan do konca življenja.«