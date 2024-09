Po košarici Slovencem zdaj Madžari skupaj s Čehi

Pri Hokejski zvezi Slovenije zlepa ne bodo pozabili želene kandidature za svetovno prvenstvo najvišjega razreda, ki so se jo pred dvema letoma lotili skupaj z madžarsko zvezo. A slednja se je navzlic dogovoru in že predstavitvi na novinarski konferenci v Ljubljani tik pred začetkom kongresa, na katerem so odločali o prirediteljih, umaknila in tako s skupno kandidaturo ni bilo nič.

Zdaj pa so se Madžari povezali s Čehi, s katerimi si želijo skupaj pripraviti SP v hokeju 2029. Tekmovanje bi izvedli v Budimpešti ter novi dvorani v Brnu. »Logistično ne bi bilo težav. V Brnu je letališče, tudi dunajsko je blizu, cesta med Brnom in Budimpešto pa v vožnji hitro mine,« je poudaril Alois Hadamczik, nekoč selektor češke reprezentance, zdaj predsednik nacionalne hokejske zveze.

Ob tej novici je precej razočaranja zaznati v hokejskih krogih na Slovaškem, saj naj bi se ob koncu letošnjega prvenstva v Pragi pogovarjali, da bi bilo omenjeno tekmovanje v Brnu in Bratislavi. Na prirejanje tega prvenstva pa merijo tudi pri Hokejski zvezi Velike Britanije.