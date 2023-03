Po sobotni zmagi Lanišek tokrat tik pod najvišjo stopničko

Avstrijec Stefan Kraft (266,1 točke) je zmagovalec tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal in norveške turneje na Holmenkollnu. Drugo mesto je po sobotni zmagi tokrat zasedel slovenski as Anže Lanišek (257,8), tretji pa je bil Poljak Dawid Kubacki (257,7).

V finalu sta nastopila le dva Slovenca. Lanišek je podobno kot v soboto, ko se je s tretjega prebil na prvo mesto, tokrat s četrtega napredoval na drugo in zabeležil že 12. stopničke v sezoni. Štirikrat je zmagal, šestič je bil drugi, ima pa še dve tretji mesti. Timi Zajc (245,8) je v finalu nastopil nekoliko slabše in s šestega mesta padel na končno deseto.

»Moji skoki so na zelo visoki ravni, zato moram biti zadovoljen. Mogoče so bili današnji malce pozni, kljub temu pa sem se pustil odnesti. To je to, kar šteje. Užival sem,« je v prvi izjavi za RTV Slovenija po tekmi dejal Lanišek. Ta je tretjič zapovrstjo, to mu je uspelo tudi na tekmi v prejšnji sezoni, stal na odru za zmagovalce na sloviti skakalnici na Holmenkollnu.

Pred Laniškom je bil zgolj Avstrijec Stefan Kraft. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Rezerve so v glavi

»Največ rezerv imam sam pri sebi, 'nastavitve' v glavi, kot jim rad rečem. Na vsaki tekmi moram biti pri vsakem skoku še bolj prepričan vase. Moji cilji so celo sezono isti in ne bodo se spreminjali. Treba je iti zgolj iz skoka v skok in uživati. Že včeraj sem bil pomirjen, danes tudi. Veseli me, da gre tako naprej,« je po drugem mestu dodal Lanišek.

V skupnem seštevku svetovnega pokala se mu je kljub vsemu približal Kraft. Slavil je 28. zmago v karieri, skupno pa je kar 92-krat stal na odru za zmagovalce. S tem se je izkušeni Avstrijec izenačil s Poljakom Adamom Malyszem, več jih ima le Finec Janne Ahonen (108.)

Drugi Slovenci niso nastopili v finalu. Domen Prevc je bil 31., Rok Masle 35. in Žiga Jelar 42. Že v dopoldanskih kvalifikacijah pa je obstal Lovro Kos.

Naslednja postaja norveške turneje bo Lillehammer. Tam se bodo moški pomerili na dveh tekmah, in sicer v torek in četrtek, ženske pa bodo tam tekmovale v ponedeljek in sredo.