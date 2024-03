Po Slamniku ima rezervacijo tudi za Podkoren

V nadaljevanju preberite:

Sezona z vsemi zimskimi športi se bliža koncu, tako je tudi z alpskim smučanjem. S slovenskega stališča bo – kot predzadnja postaja letošnjega svetovnega pokala – burno v Kranjski Gori na progi Podkoren, konec tedna bosta tam v soboto veleslalom za smučarje, dan kasneje slalom. Žan Kranjec je edini slovenski smučar, ki ima »rezervacijo« za deset najboljših mest v vsaki tekmi svetovnega pokala. V slalomu in hitrih disciplinah je, kar zadeva Slovence, potrebno na kaj takšnega »čakati v vrsti«, pri dekletih pa so štiri Slovenke, ki imajo »dinamit« v nogah, da posežejo po mestih med izbrano deseterico. Zaradi denarnih in logističnih zapletov, podnebnih sprememb, je usoda alpskega smučanja kot športa že kar »na kocki«, v Sloveniji zaradi manjšega tekmovalnega kadra, tudi v mlajših selekcijah, še bolj. V Švici in Avstriji jim je gotovo lažje.