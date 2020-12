Poljaki brez uvodne postaje novoletne turneje

Poljski smučarski skakalci zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus ne bodo nastopili na uvodni tekmi 69. novoletne turneje v Oberstdorfu.



Kot poročajo poljski mediji, je razlog za izključitev pozitivni test Klemensa Muranke, zaradi česar so organizatorji le nekaj ur pred kvalifikacijami izključili celotno ekipo.



»Žal mi je, ampak zgodilo se je ... Sem pozitiven in za zdaj brez simptomov,« je 26-letnik zapisal na Instagramu.



Poljska je na novoletno turnejo pripotovala z močno ekipo, ki vključuje branilca lovorike Dawida Kubackega, olimpijskega prvaka Kamila Stocha, Piotra Žylo, Macieja Kota, Aleksandra Zniszczola in Andrzeja Stekalo.



Novoletna turneja se bo začela danes z uradnim treningom (14.30) in kvalifikacijami (16.30), v torek pa bo prva izmed štirih tekem turneje (16.30).

