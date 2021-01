Poljski navijači z žaljivkami zasuli Norvežana

148

metrov znaša rekord skakalnice Hochfirst, ki si ga od leta 2016 lasti Domen Prevc.

Anže Lanišek je bil včeraj najbolje razpoloženi slovenski smučarski skakalec v Titisee-Neustadtu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Granerud: Poljski navijači so prestopili mejo

Rezultati kvalifikacij oziroma prologa v Titisee-Neustadtu (HS-142):

1. Granerud (Nor) 156,2 (140), 2. Kubacki (Pol) 150,4 (139), 3. Lindvik (Nor) 149,1 (141), 4. Huber (Avs) 145,2 (142.5), 5. Johansson (Nor) 144,3 (136.5), 17. Lanišek 130,5 (130), 20. P. Prevc 128,9 (130), 35. Jelar 116,0 (122), 37. C. Prevc 115,0 (121), 39. D. Prevc 110,9 (121), 46. Bartol (vsi Slo) 101,3 (116.5).

Ljubljana – Čeprav je v Titisee-Neustadt pripotovalo le 50 smučarskih skakalcev (iz 15 držav), torej natanko toliko, kolikor jih tudi lahko nastopi na tekmi, so včeraj vseeno izpeljali kvalifikacije oziroma prolog. Slovenci niso blesteli, najvišje uvrščen je bilna 17. mestu.»Pričakujem, da bom prikazal dobre skoke in dosegel dobra rezultata,« si je v pogovoru s, medijskim koordinatorjem za skoke pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), zaželel 24-letni Domžalčan, ki ga je v tretjem včerajšnjem poskusu odneslo do 130 metrov. Pred tem je na uradnem treningu poletel 125 in 134 metrov daleč, v obeh serijah je imel kot naš najboljši reprezentant 14. oceno.Enako daljavo kot Lanišek je v kvalifikacijah zmogel tudi, ki je pristal na 20. mestu. Za Eurosport je povedal, da je (bil) zadovoljen s končnim devetim mestom v sredo končane 69. novoletne turneje, v nadaljevanju sezone pa bi si želel čim več uvrstitev med deseterico.Preostali Slovenci(122 m/35. mesto),(121 m/37.),(121 m/39.) in(116,5 m/46.) se včeraj niso prebili med trideseterico. Če bodo želeli na tekmah – današnja se bo začela ob 16. uri, jutrišnja pa ob 16.30 – osvojiti kakšno točko, bodo morali svojim nastopom dodati kar nekaj metrov.Vodilni asi so jih včeraj preskočili kar za 20 metrov. Kvalifikacije in ček za 3000 švicarskih frankov denarne nagrade je pred(139 m), ki je lani v svojo korist odločil obe preizkušnji na skakalnici Hochfirst (HS-142), dobil(140 m).Za norveškim asom je sicer turbulentna novoletna turneja. Po 15. mestu na Bergislu, ki ga je oddaljilo od želenega »zlatega orla«, je (ne)hote odprl psihološko vojno s Poljaki. »Grozljivo nadležno je bilo spet videtizmagati. Ne skače tako prekleto dobro, kot ima dobre rezultate. Že vse od začetka turneje imajo Poljaki izjemno srečo z razmerami,« se je 24-letni skakalec iz Osla, ki živi v Trondheimu, v pogovoru za norveško televizijsko postajo TV2 jezil v Innsbrucku.Ko je uvidel, da je šel s svojimi izjavami predaleč, se je zanje prek družbenih omrežij opravičil, rekoč, da je Stoch eden od največjih v zgodovini skokov. »Rad bi se opravičil. To je bil težek dan zame. Bil sem jezen na vse, najbolj pa nase. Ne bi smel dati intervjuja. Kamil je moj idol in je eden od najboljših skakalcev vseh časov. Tudi sam se trudim, da bi skakal tako dobro kot on,« je poudaril Granerud.A škoda je bila že narejena. Poljski navijači mu niso oprostili strupenih puščic, ki jih je namenil njihovemu ljubljencu. Na družbenih omrežjih so ga zasuli s kletvicami in žaljivkami. »Jasno mi je, da sem odgovoren za besede, ki jih izrečem. Zato moram vzeti v zakup napade, čeprav nisem mislil tako, kot je izpadlo. Ne razumem pa, zakaj so se Stochovi navijači lotili tudi mojega dekleta, ki s tem nima prav nič. To je res grdo, s tem so prestopili mejo,« je zmajeval z glavo vodilni skakalec v točkovanju za svetovni pokal, v katerem ima 184 točk naskoka pred drugouvrščenim Nemcemin 260 pred Stochom.Zaradi napetega ozračja Granerud celo razmišlja o tem, da bi prihodnji konec tedna izpustil preizkušnji v Zakopanah, kjer so poljski huligani pred devetnajstimi leti s kepami na sedežnici napadli Nemca...