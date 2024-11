Pomlajeni risi priznali premoč tudi Madžarom

Slovenska hokejska reprezentanca je v tekmi 3., zadnjega kola prijateljskega turnirja v Budimpešti izgubila z gostiteljico Madžarsko z 2:6 (0:1, 4:1, 2:0). Slovenija je turnir na Madžarskem končala s tremi porazi, pred obračunom z gostitelji so Slovenci klonili z Italijani z 0:2 in Poljaki z 1:2 po kazenskih strelih.

A kot je že pred odhodom k vzhodnim sosedom dejal selektor Edo Terglav, v tem terminu reprezentančnega premora rezultat ni bil v ospredju. Želel je namreč preizkusiti nekatere novince, mlade igralce in tiste, ki v svojih klubih niso med najbolj obremenjenimi. Na četrtkovi tekmi je branil Žan Us, v petek proti Poljski Rok Stojanovič, tokrat je priložnost dobil še tretji vratar v postavi v Budimpešti Luka Kolin.

Slovenci so kljub močno pomlajeni zasedbi začeli dobro in ob koncu prvega dela povedli, ko so imeli na ledu igralca več, uspešen je bil Jure Povše. A so nato gostitelji temelje za zmago postavili v drugi tretjini. Najprej so z dvema zadetkoma v razmaku dveh minut poskrbeli za zasuk, Slovenija je še zadnjič zapretila ob izenačenju na 2:2, ko je, spet z igralcem več, vratarja Csabo Horvatha premagal Martin Bohinc. Potem pa je Madžarska z zadetkoma v 31. in 39. minuti prišla do trdnejšega vodstva.

Tega je še povečala takoj na začetku zadnje tretjine, ko je Kolin (končal je s 35 obrambami) klonil ob madžarski številčni prednosti. Deset minut pred koncem pa so si Slovenci priigrali dve kazni skorajda hkrati, dva igralca več pa je izkoristil Vilmos Gallo za končnih 6:2.

Madžarska – Slovenija 6:2 (0:1, 4:1, 2:0) Dvorana Tüskecsarnok, 1770 gledalcev, sodniki Korbuly, Soos (glavna), Muzsik, Vaczi. Strelci: 0:1 Povše (Zajc, R. Bohinc, 17.), 1:1 Mihaly (Szabo, Horvath, 23.), 2:1 Nemeth (Szabo, Sarpatki, 35.), 2:2 M. Bohinc (Mehle, R. Bohinc, 29.), 3:2 Fejes (Mihaly, Ambrus, 31.), 4:2 Gallo (Szongoth, Terbocs, 40.), 5:2 Szongoth (Terbocs, Mihaly, 42.), 6:2 Gallo (Szongoth, 51.); kazenske minute: Madžarska 8, Slovenija 12.

»Dober začetek tekme, gotovo najboljši od vseh treh. Nismo jim dovolili veliko priložnosti. Potem pa spet ta druga tretjina, kar se nam ponavlja, veliko ploščkov smo izgubili. Iskali smo lahke podaje, pa storili preveč napak. Želja je bila, a preveč kazni. Naš 'penalty killing' ni bil dober, kar so Madžari znali izrabiti. Rezultat 2:6 je malce boleč, a v pristopu in igri fantom ne morem ničesar očitati,« je dejal selektor Edo Terglav.

»Cilj te reprezentance je bil, da pripeljemo fante, ki jih še ni bilo poleg, da vidimo, kaj še imamo v Sloveniji. Res so trije porazi, smo pa videli nekatere fante, ki so presenetili. Od nekaterih, ki so bili že blizu reprezentance, pa se je pričakovalo več. Treba je vse analizirati, a SP se hitro bliža in treba bo začeti sestavljati ekipo,« pa je ocenil celoten turnir.

Prvo mesto na turnirju so osvojili Italijani, ki so dobili vse tri tekme, ob Sloveniji so Poljsko premagali s 5:3, Madžarsko pa s 4:2.

Po budimpeštanskem turnirju bo Slovenija naslednjič na reprezentančni akciji dejavna februarja naslednje leto na podobnem tekmovanju najverjetneje na Poljskem, pred SP elitne skupine pa bo Slovenija aprila in maja igrala še posamezne prijateljske tekme.

Za večino so v Hokejski zvezi Slovenije že dogovorjeni s tradicionalnimi tekmeci (Italija, Madžarska, Poljska), iščejo pa še enega od tekmecev najmočnejšega razreda, ki pa na SP ne bo v slovenski predtekmovalni skupini, tako da bo to bodisi Kazahstan, Norveška ali Danska.