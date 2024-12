Prepričljiva zmaga Nemcev, Slovenca kar precej oddaljena od vrha

Nemška smučarska skakalca Andreas Wellinger (138,5 m, 137 m in 137 m) in Pius Paschke (143,5 m, 140 m in 142,5 m) sta prepričljiva zmagovalca tako imenovane superekipne preizkušnje v Titisee-Neustadtu. Slovenca Timi Zajc (131,5 m, 132,5 m in 130 m) in Anže Lanišek (136 m, 135 m in 135,5 m) sta se morala sprijazniti s sedmim mestom, kar je manj, kot so si obetali v našem taboru.

Nemcema sta se najbolj približala drugouvrščena Avstrijca Daniel Tschofenig (137 m, 135 m in 137,5 m) in Jan Hörl (140 m, 140 m in 140,5 m), ki sta zaostala za 23,3 točke. Na tretje mesto sta se zavihtela Norvežana Halvor Egner Granerud (135 m, 137,5 m in 135,5 m) in Kristoffer Eriksen Sundal (137 m, 140 m in 138 m).

Četrta sta bila Švicarja Killian Peier in Gregor Deschwanden, peta Japonca Rjoju Kobajaši in Ren Nikaido, šesta pa Poljaka Aleksander Zniszczol in Pawel Wasek. Sedmouvrščena Slovenca sta za vodilnima Nemcema zaostala za 90,2 točke. Na štartu je bilo trinajst ekip.

Na veliki skakalnici Hochfirst (HS-142) bosta jutri in v nedeljo še posamični tekmi. Obe se bosta začeli ob 16. uri.