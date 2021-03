Primorki do najboljših dosežkov v svetovnem pokalu

Ni prikazala vsega, kar zna

Andreja Slokar je v svetovnem pokalu vpisala prvo uvrstitev med deseterico. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

insta odlično nastopili na slalomu alpskih smučark za svetovni pokal v Jasni na Slovaškem. Z vrhunskima finalnima vožnjama sta se uvrstili v najboljšo deseterico, Bucikova na šesto in Slokarjeva na deveto mesto. Zmagala je AmeričankaShiffrinova je zmagala z najboljšim časom finala. V drugi vožnji je nadoknadila zaostanek 26 stotink sekunde za. Slovaška favoritinja se je morala zadovoljiti z drugim mestom (+0,34). Tretje mesto je pripadlo Švicarki(+0,52). Pred danes najboljšo Slovenko Bucikovo (+3,07) sta se uvrstili le še slalomska svetovna prvakinja Avstrijka(+1,42) in Švicarka(+2,24).Obe slovenski finalistki sta izboljšali svoja dosežka s prve proge. Goričanka Bucikova, 12. na prvi progi, je prišla do svojega najboljšega slalomskega dosežka v svetovnem pokalu. Do najboljšega dosežka v svetovnem pokalu je z devetim mestom prišla tudi Ajdovka Andreja Slokar (+3,55), ki je bila 21. po prvi vožnji.»Z rezultatom in nastopom sem zagotovo zelo zadovoljna. Uspela sem, predvsem v drugem teku, smučati z dosti visokim ritmom, z izjemo tiste napake je bila res dobra vožnja. Lepo je priti v cilj in videti tisto zeleno luč. Vesela sem, da mi je uspelo skupaj spraviti dve solidni vožnji in upam, da v preostanku sezone uspem nadaljevati v takšnem ritmu,« je navrgla Ana Bucik.»Prvi tek je bil bolj zadržan, nisem smučala najbolje, bilo je zaspano in zadržano od starta do cilja. Na treningu se malokrat zgodi takšna vožnja, kot je bila v prvem teku. Drugi tek je bil malce boljši, a še vedno daleč od tega, kar znam. Zdaj imam še dve takšni tekmi, na katerih lahko izboljšam to, kar sem tokrat naredila narobe, tako da se jih že veselim,« je več pričakovala Andreja Slokar.Trener Slokarjeveje s svoje strani dodal: »Smučanje ni bilo vrhunsko, Andreja ima nekaj težav z zdravjem. Te proge, ki gredo naravnost, ji ne ustrezajo, tako da bomo morali še veliko postoriti. Rezultat sam po sebi je dober, a sposobna je še več, ni prikazala vsega kar zna.«Slalomski nastop pa se je povsem ponesrečil, ki sicer ni odstopila, a ni mogla razviti prave hitrosti, že ob prihodu v cilj je izpadla iz prve trideseterice s prevelikim zaostankom 3,57 sekunde (37.). Hrovatova je tako še na petem slalomu v tej sezoni od šestih ostala brez uvrstitve. Veliko boljša je v veleslalomu, ki bo v Jasni na sporedu v nedeljo.