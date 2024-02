Prvo zlato Francozom, Slovenci v deseterici najboljših

Francija se veseli prve zlate kolajne na letošnjem svetovnem prvenstvu v biatlonu v Novem Mestu na Češkem. V mešani štafeti so jo osvojili Eric Perrot, Quentin Fillon Masillet, Justine Braisaz Bouchet in Julia Simon. Srebro je pripadlo Norvežanom in bron Švedom. Slovenija je zasedla deveto mesto.

Slovenci so napovedovali boj za osmerico. Miha Dovžan je odlično začel nastop v Novem Mestuin strelišče po prvem postanku zapustil kot peti, nato pa se mu je zataknilo v stoječem položaju in v kazenskem krogu je nazadoval na 19. mesto. V smučini je dve mesti pridobil, a jasno je bilo, da Sloveniji ob dobrem nadaljevanju ostane boj za deseterico.

Jakov Fak je nato potrdil odlično formo za SP in z eno popravo na strelišču poslal v smučino Polono Klemenčič kot 11. Slednja se je nato s Kanado spopadla za 10. mesto, pa čeprav je popravljala skupaj tri zgrešene strele. Ekipi sta predali poravnani.

Anamarija Lampič se je Kanadčanke hitro znebila. Dosegljivo je bilo celo več od devetega mesta, ki ga je odščipnila Američanki, a je na strelišču stoje popravljala trikrat, kar je omogočilo Belgijki, da je tekmo končala pred njo.

V ospredju so gledalci na nabito polnih tribunah Vysočina Arene videli pravo dramo, ki se je začela s kazenskim krogom Češke na prvem streljanju. V moški konkurenci sta bila prepričljiva Nemca, zatajila sta norveška brata Tarjei in Johannes Thingnes Bø, saj sta predala pol sekunde za Nemcema, presenetljivo močna sta bila glede na sezono drugouvrščena Francoza.

Prav drugo mesto je napovedovalo francosko zmago, saj imajo galski petelini izjemno močno žensko vrsto. A Justine Braisaz Bouchet si je tako kot vodilna Nemka Franziska Preuss privoščila kazenski krog, kar je za prvo mesto izkoristila Norveška, v boj za odličje sta se vključili še Švedska in Švica.

Julia Simon je nato v zadnji predaji v težkih razmerah na razmočeni progi in v močnem v dežju prehitela Ingrid Landmark Tandrevold. Švedinja Hanna Öberg je bila v boju za bron močnejša od Švicarke Amy Baserga, ki je v zadnji dvokilometrski krog krenila z 12 sekundami prednosti.

V četrtek bo na Moravskem prost dan, v petek pa se bo prvenstvo nadaljevalo z ženskim šprintom, v katerem bodo slovenske barve predvidoma branile Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Lena Repinc.