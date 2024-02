Tomas Globočnik: Če bo Anamarija popravila streljanje, bo serijsko na stopničkah

V češkem Novem Mestu se jutri s tekmo mešanih štafet (17.20) začenja svetovno prvenstvo v biatlonu. Po rezultatsko uspešni prvi polovici sezone se tudi slovenska izbrana vrsta na Moravsko odpravlja z visokimi cilji, še pred odhodom v vetrovno, nenavadno toplo in skoraj povsem zeleno Novo Mesto smo v podkastu Delo Šport gostili vodjo reprezentance Tomasa Globočnika.

»Cilje smo si postavili na začetku sezone in morajo biti visoki. V moški in ženski konkurenci si želimo kolajne, ta cilj je lahko realen, če se vse sestavi. Ne moremo napovedati, da medalja bo, želimo si zagotovo jo, zadovoljili pa bi nas rezultati posamično v prvi petnajsterici in štafetni nastopi med prvih osem in v ženski med prvih deset. To so osnovni cilji, želimo pa si še kakšno presenečenje,« ambicij ne skriva Globočnik, nekdanji vrhunski biatlonec, ki je Slovenijo zastopal na OI 1998 v Naganu in štiri leta pozneje v Salt Lake Cityju, leta 2002 pa je puško in smuči obesil na klin.

Pri rezultatih Anamarije Lampič je vse odvisno od streljanja, če bo imela na Češkem miren prst na sprožilcu, bo blizu tudi kolajna. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Zdaj Globočnika v vlogi vodje reprezentance in panoge biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije navdušuje, predvsem njeni vrhunski tekaški dosežki, ki veliko obetajo: »Anamarija je drugo sezono v biatlonu, streljanje je zelo zahtevno in tega ne osvojiš čez noč. V tej sezoni je pri 65 odstotkih zadetkih strelov na tekmovanjih, a je najhitrejša v teku, več kot 7 odstotkov je hitrejša od povprečnih časov ostalih tekmovalk. Če bi recimo zadela 75 ali 80 odstotkov vseh strelov, bi bila konstantno v krogu tekmovalk, ki se uvrščajo na stopničke.«

Globočnik je tudi sam opravil prehod iz vrst smučarskih tekačev med biatlonce, zato ve, s kakšnimi izzivi se sooča 28-letnica, ki v reprezentanco vnaša ogromno pozitivne energije. Ravno njen energični značaj včasih kakšen strel odnese tudi mimo tarče, a Globočnik ne želi, da bi se Lampičeva spremenila: »Morda bi bilo včasih bolje, če bi zavestno tekla nekoliko počasneje in zato zadela kakšen strel več, a enostavno ne moremo športniku reči, da naj ne teče tako hitro, če je v tem najboljši.«

V teku je prevlada Lampičeve vidna že s prostim očesom, statistika videnemu pritrjuje: »Vse kompenzira s tem res hitrim tekom, tudi v moški konkurenci nihče ne odstopa toliko, kot Anamarija v ženski konkurenci. Naslednji dve, Tandervoldova in Braisazova (vodilni biatlonki zime, op. p.), pokrivata okrog 80 odstotkov tarč in tu je dokaz, da če bi Anamarija prišla do tega odstotka, bo serijsko na stopničkah. Čas bo pokazal, do kje lahko pride v streljanju, njen cilj pa ostajajo olimpijske igre 2026.«

FOTO: Marko Feist

Starost prinaša omejitve, a tudi izkušnje

Na kolajno pa meri tudi najbolj izkušen član slovenske odprave Jakov Fak. »Zaveda se omejitev, ki jih prinaša starost, a ima Jakov po drugi strani ogromno izkušenj. Je konkurenčen, to je dokazal tudi letos in če se mu vse sestavi, drugi favoriti pa imajo slabši dan, če ima morda še malo sreče z vetrom, je lahko zraven.« Motivacija pri njem ni vprašljiva, zaključuje Globočnik: »Jakov ima ta šport preprosto rad.«