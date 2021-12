Rekordna nagrada za skupnega zmagovalca novoletne turneje

Prireditelji novoletne turneje v smučarskih skokih, ki se bo že po tradiciji 28. decembra začela v Oberstdorfu, so za jubilejno 70. izvedbo tega prestižnega tekmovanja razpisali rekordno nagrado. Skupni zmagovalec bo namreč v žep pospravil 100.000 švicarskih frankov (96.000 evrov).

Najboljši skakalec v seštevku preizkušenj v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu bo tako prejel petkrat več denarja, kot je glavna nagrada znašala v prejšnjih letih. Skupni nagradni sklad se bo povečal na 400.000 švicarskih frankov (384.000 evrov), na sleherni postaji bodo tekmovalcem izplačali 75.000 frankov.

»Lepo, da bomo 70. turnejo začeli z novo nagradno dimenzijo in bomo skupnega zmagovalca za veličastne predstave nagradili bistveno bolje kot doslej. To smo skupaj dosegli s prireditvenimi odbori v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu ter nemško in avstrijsko smučarsko zvezo. Vsem se za to najlepše zahvaljujem,« je izjavil dr. Peter Kruijer, predsednik novoletne turneje.

Ob idealnem scenariju bi si lahko skupni zmagovalec tega tekmovanja prislužil več kot 150.000 frankov, če bi v svojo korist odločil vse štiri tekme in še kvalifikacije povrhu. V 70-letni zgodovini novoletne turneje so le trije asi osvojili poker; prvi je bil Nemec Sven Hannawald pred natanko dvajsetimi leti, po njem je takšen podvig uspel še Poljaku Kamilu Stochu (2017/18) in Japoncu Rjojuju Kobajašiju (2018/19).

V prejšnji zimi se je skupne zmage in zlatega orla veselil Kamil Stoch.