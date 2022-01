Rusi slavili na Bavarskem, Slovenci 13.

Slovenci Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Rok Tršan so zasedli 13. mesto (+3:38,5/10). Drugo mesto je na sobotni preizkušnji zasedla Nemčija (+7,9/2), tretje pa Belorusija (+23,0/6). Slovenska štafeta je bila v prvi polovici, ko sta nastopila Dovžan in Fak, konkurenčna svojim tekmecem. Dovžan je z enim zgrešenim strelom stoje predal kot osmi, ta položaj je z dvema zgrešenima streloma v stoječem položaju zadržal tudi najboljši slovenski biatlonec Fak, za do tedaj vodilno Italijo pa je Slovenija zaostajala slabih 35 sekund.

Na progi se je zalomilo komaj 20-letnemu Planku, ki je že v ležečem položaju zgrešil trikrat in moral v kazenski krog, v stoječem položaju pa je bil še enkrat netočen, tako da je predal kot 11., zaostanek za do tedaj vodilnimi Rusi pa se je povečal na 2:38 minute. Tršan je v zadnji predaji enkrat zgrešil v ležečem, dvakrat pa v stoječem položaju, kar je na koncu zadostovalo za 13. mesto.

Dovžan: Bo pa toliko bolje na olimpijadi

»Danes mi je uspel dober nastop, tudi strelsko sem popravil napake iz sprinta. Je pa konkurenca zelo ostra in že s samo kakšno popravo si lahko hitro zadaj. Škoda, da se na koncu ni izšlo, tako kot smo začeli. Bo pa zato toliko bolje na olimpijadi,« je po tekmi dejal Dovžan.

»Tekma nam ni ravno tako uspela kot v Hochfilznu, ampak ni bila slaba tekma. Solidna uvrstitev. Škoda za mladega Lovra, ki ga poizkušamo za olimpijsko štafeto, da je odšel v kazenski krog. Treba je najti tisto pravo formulo. Na tej hitri progi v Ruhpoldingu vseeno mislim, da je to konec koncev solidna uvrstitev,« je dodal glavni trener Janez Marič.

V nedeljo bosta na Bavarskem na sporedu še dve zasledovalni tekmi. Ženska preizkušnja na 10 km se bo pričela ob 12.45, moška na 12,5 km pa ob 14.45. Slovenske barve bo zastopal le Jakov Fak.