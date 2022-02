Rusi so zdaj užaljeni in ogorčeni

Ruska biatlonska zveza je sporočila, da njeni tekmovalci ne bodo tekmovali na prihodnjih tekmah svetovnega pokala. Mednarodna biatlonska zveza (IBU) je pred tem pojasnila, da bi morali tekmovalci iz Rusije in Belorusije na tekmah pod njenim okriljem nastopati pod nevtralno zastavo, kar je v skladu z navodili, ki jih je v petek zvezam dal Mednarodni olimpijski komite (Mok) v luči ruske vojaške invazije na Ukrajino.

To je pri Rusih izzvalo val ogorčenja, tudi ruska biatlonska zveza je potezo ocenila za nezakonito, nerazumno in popolnoma nesprejemljivo. Slednja je dodala, da svojih tekmovalcev ne bo podvrgla tveganju poniževanja in se je zaradi zagotovitve njihove varnosti odločila, da ne bodo tekmovali na prihodnjih tekmah svetovnega pokala. IBU je sicer neuradno gostiteljem preostalih tekem dala možnost, da blokirajo nastop ruskih športnikov.