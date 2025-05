Blaž Gregorc: Super, da je Horak postal Janez

Pomlajeni slovenski hokejski reprezentanci je v Stockholmu na Švedskem uspel podvig – obstanek v elitnem razredu svetovnega hokeja. Risi so na odločilni, zadnji tekmi v predtekmovanju s 3:1 premagali Francijo. Veselje varovancev selektorja Eda Terglava je bilo neizmerno. Tu sta prva odziva najizkušenejših igralcev izbrane vrste.

Kapetan Robert Sabolič: »Ta uspeh nam pomeni zelo veliko. Doslej smo tudi z močnimi zasedbami izpadli iz elitne skupine, tokrat pa nam je uspelo. Pokazali smo borbeno igro, na koncu tudi trpeli, a zasluženo zmagali. Vratar Lukaš Horak je prikazal izjemne predstave na turnirju, tako je bilo tudi tokrat. Starejši igralci smo se lepo povezali z mlajšimi, to je izjemen uspeh tega rodu slovenskih hokejistov.«

Pomočnik kapetana Blaž Gregorc: »Neverjetno, res smo zelo veseli, sploh ne vem, kaj naj povem. Bilo je zelo težko, na koncu smo trpeli v obrambi, toda vratar Horak je bil fenomenalen. Posebej bi se rad zahvalil mlajšim soigralcem in Horaku za prikazano igro in pristop. Super, da je Lukaš dobil slovenski potni list in postal Janez. Na turnirju smo ves čas verjeli vase, tudi ko nam proti močnejšim tekmecem ni šlo najbolje. Ostali smo mirni, na zadnji tekmi pa smo pokazali srčno igro in karakter.«