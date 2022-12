Šimenc napredoval, Eva Urevc daleč od zaključnih bojev

Najboljša slovenska tekačica na smučeh Eva Urevc je na prvi postaji novoletne turneje Tour de Ski izpadla v kvalifikacijah šprinterske preizkušnje v Val Müstairju. Med 30 najboljših pa se je v moški konkurenci uvrstil Miha Šimenc. Neuspešni so bili v kvalifikacijah še trije preostali slovenski predstavniki. Šimenc bo kot edini Slovenec od 14. ure naprej nastopil v izločilnih bojih. V kvalifikacijah je imel po 1,5 km dolgi preizkušnji 29. čas in za las ujel trideseterico. Za zmagovalcem Johannesom Klæbom je zaostal 9,64 sekunde. Drugi je bil Francoz Lucas Chanavat, tretji pa Italijan Federico Pellegrino.

Vili Črv (+13,88) je bil 56., Anže Gros, ki bo nastopil zgolj na prvi postaji v Švici, pa je bil 72. z zaostankom 16,73 sekunde. Eva Urevc je na 44. mestu za trideseterico najboljših zaostala nekaj več kot dve sekundi. Za zmagovalko, domačinko Nadine Fähndrich, pa 12,14 sekunde. Druga je bila Norvežanka Tiril Udnes Weng, tretja pa Švedinja Märta Rosenberg. Tudi druga slovenska predstavnica Anja Mandeljc (+16,92) je bila daleč od nastopa v izločilnih bojih na 58. mestu.

Novoletna turneja bo zadnja velika serija tekem sezone 2022/23 pred vrhuncem zime, ki bo med 21. februarjem in 5. marcem na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Planici. Turneja se bo v Val Müstairju nadaljevala na prvi dan novega leta 2023, ter nato 3. in 4. januarja v nemškem Oberstdorfu, končala pa med 6. in 8. januarjem v italijanski dolini Fiemme z vzponom na sloviti Alpe Cermis v zadnji etapi.