Znan spored novoletne turneje, na njej tudi 42-letni olimpionik

Švicarski smučarski skakalec Simon Ammann bo pri 42 letih nastopil na svoji na 25. novoletni turneji, saj je na seznamu reprezentance, ki ga je objavila švicarska zveza. Štirikratni olimpijski prvak leta 2002 in 2010 bo na skakalnicah v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu v ekipi skupaj z Gregorjem Deschwandnom, Killianom Peierjem in dvajsetletnim Remom Imhofom. Za Ammanna so mnogi pričakovali, da bo lanska olimpijska sezona zadnja, vendar je bil že pred novo sezono znova uvrščen v reprezentanco. Svetovni prvak je postal leta 2007 v Sapporu, ima 23 posamičnih zmagah v pokalu in 80 zmagovalnih stopničk.

Na novoletni turneji ni zmagal v skupnem seštevku, prvi pa je bil leta 2008 in 2013 v Oberstdorfu in leta 2011 v Garmischu. Leta 2015 je v Bischofshofnu grdo padel in so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je okreval po hudem pretresu možganov, a se je hitro vrnil na skakalnice.

Spored 72. novoletne turneje