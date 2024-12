Slovenci niso slabi, a je konkurenca veliko, veliko boljša

V nadaljevanju preberite:

V izvrstni kulisi razprodane arene pod skakalnico v Oberstdorfu se je začela 73. novoletna turneja. Na tribunah so prednjačile nemške zastave, na skakalnici pa avstrijski velemojstri smučarskih skokov, ki so sobotno prevlado v kvalifikacijah potrdili s trojno zmago. Po prvi postaji je najbližje zlatemu orlu Stefan Kraft, Slovenci pa daleč od vrha. Na robu petnajsterice je kot najboljši končal Anže Lanišek, dva skoka sta v seštevek turneje vpisala še Timi Zajc in Lovro Kos.

Prvi del sezone ni minil po željah slovenskih smučarskih skakalcev, občasni prebliski pa so puščali priprta vrata za tekmovalni razcvet na prvem vrhuncu sezone. Na treningih so še bili v stiku z vodilnimi, razplet sobotnih kvalifikacij pa je pokazal, da peterica varovancev Roberta Hrgote še vedno precej zaostaja za svetovnim vrhom. Na njem kraljujejo avstrijski skakalci, ki so v soboto pobrali kar prvih pet mest in tekmecem nagnali strah v kosti, prebujenje nosilca rumene majice Piusa Paschkeja po manjši krizi je tudi domače ljubitelje smučarskih skokov, v Oberstdorfu se jih je zbralo 27.000, navdalo z optimizmom.

Slovenci so eno mesto v finalu imeli zagotovljeno, še preden je tehnični delegat Borek Sedlak dal dovoljenje za začetek nedeljske tekme. V paru prve serije sta se pomerila Lanišek in Domen Prevc, »Žaba« je upravičil vlogo favorita, Domen pa je bil za las prekratek, da bi v finale prišel kot srečni poraženec. Slovenci so si želeli vsaj v prvo deseterico, 17. mesto Laniška je bilo manj od pričakovanj, finale sta si izborila še Zajc (20.) in Kos (27.). Pomanjkanje sproščenosti v prvi seriji bi še lahko pripisali uvodni tremi na prvem vrhuncu sezone, v drugi je bilo že jasno, da skakalnica v Oberstdorfu pri formi želenega zasuka navzgor še ni prinesla.