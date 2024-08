Tragično umrl nekdanji mladinski svetovni prvak v skokih

Finski smučarski skoki so zaviti v črnino. V tragični nesreči s čolnom je umrl nekdanji mladinski svetovni prvak Joonas Ikonen, ki je 8. marca letos dopolnil šele 37 let.

»Z globoko žalostjo sporočamo, da se je s čolnom smrtno ponesrečil Joonas Ikonen, mladinski svetovni prvak iz leta 2005 in dolgoletni trener pri klubu Siilinjärvi Ponnistus,« so žalostno novico objavili na družbenem omrežju smučarskega društva Puijo.

Joonas Ikonen se je tragično ponesrečil s čolnom. FOTO: Instagram Puijonhiihtoseura

Podrobnosti glede nesreče niso znane.

Ikonen je sicer veljal za skakalca, ki je zelo veliko obetal. To je navsezadnje dokazal tudi z osvojitvijo zlate kolajne na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju leta 2005 v Rovaniemiju, na katerem je zmagal pred Avstrijcem Arthurjem Paulijem in Jurijem Tepešem, zdajšnjim glavnim trenerjem slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih. Za nameček je Joonas na takratnem MSP prispeval pomemben delež k bronastemu odličju finske ekipe na moštveni preizkušnji, na kateri so se sicer prvega mesta veselili Slovenci. Ob Tepešu so bili tedaj v naši vrsti še Nejc Frank, Mitja Mežnar in Matevž Šparovec.

Ikonen se je udeležil tudi 22 tekem v svetovnem pokalu, na katerih je petnajstkrat osvojil točke. Najvišje se je s sedmim mestom prebil januarja 2006 v Saporu. »Pogrešali bomo Joonasovo znanje in prijateljstvo. Njegovi družini izrekamo iskreno sožalje,« so še zapisali pri klubu iz Kuopia, pri katerem je Ikonen prav tako deloval kot trener.