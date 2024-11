Slovenija boljša, a znova praznih rok v Budimpešti

Slovenska hokejska reprezentanca je v tekmi drugega kroga prijateljskega turnirja v Budimpešti po kazenskih strelih izgubila s Poljsko z 1:2 (0:0, 0:1, 1:0; 0:1). Pomlajena slovenska ekipa je na turnirju v Budimpešti doživela drugi poraz, po četrtkovem 0:2 proti Italiji je morala danes priznati premoč Poljakom, ki so slavili po kazenskih strelih.

Po izenačeni prvi tretjini, ko se vratarja Rok Stojanovič in Maciej Miarka nista preveč nagarala (na koncu tekme je bilo razmerje strelov sicer 22-30 v korist Poljakov) so Slovenci do neodločenega izida skorajda pripeljali tudi drugo. A Poljska je povedla tik pred odmorom z zadetkom Mateusza Michalskega.

V tretji tretjini so imeli sicer Poljaki terensko premoč, izenačili pa so Slovenci. V 56. minuti so tekmeci nepravilno ustavili Matica Töröka, slovenski kapetan pa je uspešno izvedel kazenski strel.

Ker v petminutnem podaljšku odločitve ni bilo, sta ekipi izvajali še kazenske strele, za Slovenijo sta bila uspešna spet Török in Erik Svetina, odločilni gol za zmago Poljske pa je v zadnji seriji prispeval Mikolaj Syty.

»Boljša tekma kot včeraj, veliko več smo bili pri ploščku, imeli tudi več priložnosti. Škoda, zdaj se nam že šest tretjin ponavlja, da ne damo gola. Dali smo ga iz kazenskega strela, a je bilo to premalo, da bi zmagali. A fantje so igrali celo tekmo, tudi vratar Stojanovič je bil odličen. Jutri nas čaka najtežja tekma, a od fantov pričakujem, da bo najboljša na turnirju,« je o dvoboju za Hokejsko zvezo Slovenije dejal selektor Edo Terglav.

Slovenija bo turnir sklenila v soboto ob 17. uri, ko bo igrala še z gostitelji Madžari. Ti so v prvem krogu s 4:1 premagali Poljsko, danes jih čaka še tekma z Italijo.