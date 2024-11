Kralji v Minnesoti do visoke zmage

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v gosteh pri Minnesoti Wild slavili visoko zmago s 5:1. Kapetan kraljev Anže Kopitar je k zmagi prispeval podajo pri zadetku Kevina Fiale z igralcem več na ledu in prednost z 2:1 na koncu druge tretjine.

Trevor Lewis je za goste zadel dvakrat, med strelce za Los Angeles sta se vpisala še Warren Foegele in Quinton Byfield s prvim golom v sezoni. Kraljem pa je večer po zmagi s 3:0 nad Nashvillom s 23 obrambami pomagal tudi vratar David Rittich.

»Menil sem, da sem imel najslabši odstotek zadetih golov v ligi. Tolikokrat sem poskusil, danes pa sem končno tudi zadel. Zelo sem si želel ta zadetek. Bila je odlična podaja Gavrikova in dober občutek je, ko mi je končno uspelo. Upam, da bodo zdaj goli začeli padati,« je za LA Kings Insider po tekmi dejal Byfield.

Fiala, ki ga je Minnesota leta 2022 poslala v Los Angeles kot zamenjavo za prvi izbor na naboru in branilca Brocka Faberja, je dosegel svoj sedmi gol v sezoni. Podajalec je bil tudi Kopitar. Zdaj ima Fiala tri zadetke in šest podaj na zadnjih sedmih tekmah proti Wildu.

Minnesota je sicer prva povedla na tekmi na začetku druge tretjine z zadetkom Zacha Bogosiana, nato pa so v dvorani Xcel Energy v St. Paulu zagospodarili kralji in v dveh zaporednih dneh prišli do druge zmage.

»Težko je igrati oziroma gostovati dva večera zaporedoma. V uvodni tretjini je bilo kar naporno in morali smo se osredotočiti in začeti igrati svojo igro. Ampak na koncu smo dosegli dve veliki zmagi na gostovanjih. To je velik dosežek za nas in upam, da bomo lahko obdržali ta elan,« je še dejal Byfield.

Kralji so z zmago po 14 tekmah, od tega so jih tudi zaradi prenove domače dvorane kar deset odigrali v gosteh, tudi sami zavzeli vrh pacifiške skupine z 19 točkami. »To je bilo res težko potovanje. Res sem ponosen na ekipo. Najpomembnejši del gostovanja je bil tudi razpoložen vratar. V Nashvillu smo bili sicer boljši kot nocoj, a priznajte našim fantom, da so drugo polovico tekme odigrali precej dobro,« je bil s svojimi varovanci zadovoljen tudi trener Jim Hiller.

Naslednja tekma Los Angeles čaka v četrtek, ko bo v domači dvorani gostil Vancouver.