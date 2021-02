Slovenka pogumno v boj z Vikinginjami

Nordijske kombinatorke so se v Oberstdorfu prvič v zgodovini merile na svetovnem prvenstvu. Razred zase so bile Norvežanke, ki so osvojile vse tri kolajne. Prva svetovna prvakinja je postala Gyda Wesvold Hansen, Mari Leinan Lund je zaostala 13,8, njena sestra Marte Leinan Lund pa 28,8 sekunde.



Nemka Svenja Würth, ki je bila edina konkurenca Norvežankam na skakalnici, na kateri je zabeležila tretji rezultat, je v teku padla na 17. mesto, bila je le tri mesta boljša od Eme Volavšek, ki se je tako v zgodovino vpisala z 20. mestom. Po skoku je bila mesto slabša, na koncu pa je za najhitrejšo zaostala tri minute in 22 sekund. Druga slovenska predstavnica Silva Verbič je po 25. mestu na skakalnici v teku odstopila.

