Ema Klinec svetovna prvakinja

Obeta se boj za novo kolajno

Ema Klinec je upravičeno zadovoljna z doseženim. FOTO: Blaž Samec

Odlično! Tako bi lahko opisali začetek svetovnega prvenstva smučarskih skakalk v slovenskem taboru. Zlatko kolajno si je namreč priskakala Slovenkaki je pokorila konkurenco z odličnim skokom v drugi seriji. Ema je pristala pri 100,5 metra (v prvo 105 m) in tako prehitela tudi(102,5 m, 99,5 m). Tretja je bila Japonka(104 m, 100 m).»Ne morem verjeti! Hvala vsem, ki so verjeli vame. Po finalnem skoku nisem čutila, da bi lahko zmagala. A naredila sem najboljše, kot sem lahko, in uspelo mi je,« je takoj po zmagi povedala 22-letna slovenska skakalka.Po prvi seriji je bila najboljša Avstrijka(142,7 točke), ki je s 109 metri skočila do rekorda srednje skakalnice, a skoraj padla. Z zgolj točko zaostanka je bila na drugem mestu najboljša Slovenka(141,7), tretja pa je bila Japonka(140,5).Uspešne so bile tudi preostale tri slovenske finalistke. Najboljša skakalka to zimo v svetovnem pokalu(257,5 točke) je v drugi seriji pridobila eno mesto in v finalu napredovala na peto mesto,(244,6 točke) je bila deveta,(235,9 točke) pa 13.V petek bo na sporedu nova priložnost za kolajne, saj je na sporedu ženska ekipna tekma. Na edini ekipni letos na Ljubnem ob Savinji so slovenske skakalke zanesljivo zmagale, zato se obeta nov boj za zmago.