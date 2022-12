Slovenke zanesljivo opravile s kvalifikacijami, najdaljša Ema Klinec

Slovenske smučarske skakalke so uspešno odprle silvestrsko turnejo. Na prvo tekmo v Beljaku, ki se bo jutri začela ob 14.15, so se uvrstile vse naše reprezentantke. Ema Klinec (94 m) je kot najboljša Slovenka v kvalifikacijah osvojila tretje mesto. Zaostala je le za vodilno Avstrijko Evo Pinkelnig (93,5 m) in Nemko Selino Freitag (93,5 m).

Tik za Emo Klinec je na četrtem mestu pristala Nika Križnar (90 m), med deseterico pa sta skočili tudi Nika Prevc (90,5 m) in Urša Bogataj (88,5 m), ki sta zasedli šesto oziroma deveto mesto. Zelo zanesljivo sta se na jutrišnjo preizkušnjo uvrstili tudi Maja Vtič (86 m) in Katra Komar (84,5 m), ki sta doskočili na 25. oziroma 30. mesto.

Rezultati kvalifikacij v Beljaku: 1. Pinkelnig (Avs) 132,1 (93.5), 2. Freitag (Nem) 130,3 (93.5), 3. Klinec 128,3 (94), 4. Križnar (obe Slo) 125,4 (90), 5. Takanaši (Jap) 125,1 (93), 6. Prevc 124,3 (90.5), 9. Bogataj 120,8 (88.5), 25. Vtič 106,6 (86), 30. Komar (vse Slo) 103,0 (84.5).

Na štartu je bilo 52 skakalk iz 16 držav, kar pomeni, da sta izpadli le dve tekmovalki.

Tekmice Slovenk v jutrišnji uvodni seriji na izpadanje: Juki Ito (Jap) – Maja Vtič, Katra Komar – Nozomi Marujama (Jap), Klara Ulrichova (Češ) – Urša Bogataj, Nicole Maurer (Kan) – Nika Prevc, Kjersti Graesli (Nor) – Nika Križnar, Julia Kykkänen (Fin) – Ema Klinec.

»Zlato sovo« brani Avstrijka Marita Kramer, ki je pred letom dni v boju za skupno zmago na premierni silvestrski turneji za vsega 4,2 točke ugnala drugouvrščeno Niko Križnar, na tretjem mestu pa je pristala Japonka Sara Takanaši.