Slovenki bosta zasledovali

Norvežanka Tiril Eckhoff je zmagovalka ženske šprinterske tekme za svetovni pokal na finalu biatlonske sezone v Oslu. S tretjim mestom pa se je zmagi v skupnem seštevku svetovnem pokalu 2021/22 povsem približala njena rojakinja Marte Olsbu Røiseland. Eckhoffova je za drugo zmago v sezoni in 28. v karieri kljub kazenskemu krogu v zadnjih 2,5 kilometrih prehitela Avstrijka Liso Thereso Hauser, ta je zadela vseh 10 tarč, za sedem sekund. Røiselandova, ki je prav tako napravila strelsko napako, je zaostala 9,4 sekunde.

Tako rekoč je odločen tudi boj za skupni seštevek svetovnega pokala. Teoretično bi do zmage lahko še prišla Švedinja Elvira Öberg, ki je bila danes 17., v seštevku pa zaostaja za 106 točk, z dvema zmagama bi jih sicer lahko osvojila 120, a bi morala Røiselandova dvakrat nastopiti izredno slabo in ostati brez uvrstitve med najboljših 40. Slavje bi Norvežanki lahko preprečila le še bolezen ali poškodba. Predstavili sta se tudi dve Slovenki in se obe uvrstili na sobotno zasledovanje. Živa Klemenčič je na 7,5-kilometrski tekmi z eno strelsko napako osvojila 52. mesto, Nika Vindišar pa je kazenski krog obiskala dvakrat in bila 57.