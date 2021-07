Slovenska skakalna flota nared za vzlet v olimpijsko sezono

Slovenijo bo na tekmi poletne velike nagrade zastopalo šest fantov in šest deklet. Nastopili bodo Timi Zajc, Anže Lanišek, Tilen Bartol, Žiga Jelar, Jan Bombek, Peter Prevc, Urša Bogataj, Jerneja Brecl, Ema Klinec, Katra Komar, Nika Križnar in Špela Rogelj. Po zadnjem treningu v Kranju so skakalci razkrili svoje želje za poletje. Najizkušenejši v slovenski vrsti, Peter Prevc, pa poudarja, da je za vse napovedi prezgodaj.



»Treningi so bili dobri, forma se je izboljševala, ampak kaj in kako smo opravili, bo pokazala šele tekma. Dokler se ne spustiš po smučini, ne veš kje si, saj primerjave s konkurenco čez poletje nismo imeli,« izpostavlja Prevc. Sam pravi, da so poletne tekme dobrodošle predvsem za popestritev treningov in za privajanje na tekmovanja.



»Gre za pomemben stik z najboljšimi, vsi pa vemo, da dobri skoki poleti ne pomenijo tudi, da bodo skoki dobri pozimi. Je pa seveda lažje nadaljevati s treningi, če ti gre in so dosežki dobri. To ti dvigne samozavest,« še pravi Prevc.

Primarni cilj je iskanje tekmovalnega ritma

»Osnovni namen ni, da se gremo primerjati,« pa pravi trener skakalcev Robert Hrgota. »Primarno je, da fantje najdejo tekmovalni ritem in se navadijo na stvari, ki jih čakajo pozimi. Trenutno zelo dobro funkcionira predvsem Anže Lanišek, izstopata tudi Žiga Jelar in Peter Prevc. Pravzaprav so vsi že pokazali visoko raven, je pa še nekaj nihanj v dnevni formi. Upam, da ne bo nervoze, čeprav je tudi dobro, da je nekaj začutijo in se že zdaj spopadejo z njo. Seveda pa za vsako tekmo velja, da bodo skušali priti tako visoko, kot se le da in tudi Wisla ne bo izjema.«



Slednji pravi, da je bilo poleti kar nekaj dela s prilagoditvami treningov, razlog v skakalnih vrstah pa ni bil koronavirus: »Pri Žigi Jelarju smo zastavili trening na način, da se poškodbe sanirajo, da pozimi ne bo težav s koleni. Pri Anžetu Lanišku smo reševali težave s hrbtom. Gre za individualni pristop do vsakega med njimi, saj nekateri potrebujejo več fizičnega treninga, pri drugih je treba delati na fokusu. Na zadevah, ki jih opazimo, skušamo odpravljati napake. Tako smo prišli do tega, da so zdravi in lahko trenirajo.«

Nastop Križnarjeve pod vprašajem

Zoran Zupančič pa je v žensko ekipo poklical preizkušene Uršo Bogataj, Jernejo Brecl, Emo Klinec, Katro Komar, Niko Križnar in Špelo Rogelj. Zaradi manjših zdravstvenih težav je vprašljiv nastop Križnarjeve.



»Vsekakor bomo skušali priključiti še katero od mladih skakalk, vendar v Wisli še ne,« pred prvo tekmo poletne velike nagrade pravi Zupančič. Slednji ne skriva, da ob vstopu v olimpijsko sezono išče še kakšno okrepitev v strokovnem delu ekipe, pri tem pa poudarja, da bodo zelo pazljivi pri izboru predvsem zaradi vzdušja v ekipi.



»V tem trenutku imamo enega človeka, ki opravlja vlogo serviserja in fizioterapevta in to moramo v sezoni, ki ima vrh na olimpijskih igrah v Pekingu, spremeniti,« je nadaljeval Zupančič.



V Wisli bodo skakalke predvsem »potipale« konkurenco, je še dodal: »Dekleta so imela spomladi kar nekaj šolskih in študijskih obveznosti, nekaj je bilo bolezni. Pomemben je stik s konkurenco, a v prvi vrsti merimo na zimo in časa za pripravo je še dovolj. Zima bo tista, za katero tempiramo formo. Takrat se želimo boriti za najvišja mesta v svetovnem pokalu, pa tudi za olimpijsko kolajno, ki je še nimamo.«

