Slovenska štafeta si je želele več

Biatlonska štafeta Norveške je prepričljivo dobila današnjo tekmo svetovnega pokala v avstrijskem Hochfilznu. Slovenska četverica Miha Dovžan, Lovro Planko, Jakov Fak in Rok Tršan je zasedla 10. mesto.

Norvežani Sturla Holm Laegreid, Filp Fjeld Andersen, Johannes Thingnes Bø in Vetle Sjastad Christiansen so se dobesedno poigrali s konkurenco. Kljub temu, da je moral Christiansen po zadnjem strelskem postanku v kazenski krog, so za 20 sekund ugnali Švede in za 28,6 Nemce.

Ključna je bila predstava Johannesa Thingnesa Bøja. Po polovici tekme so vodili Italijani, Bø pa je Christaniansena na pot poslal z več kot minuto prednosti pred zasledovalci.

Tudi Nemci, zanje je tokrat navijal tudi trener nogometašev Bayerna Julian Nagelsmann, so bili v kazenskem krogu enkrat, kljub temu pa je Benedikt Doll v zadnji predaji ugnal Francoza Quentina Fillon Mailleta, ki je moral popravljati štiri zgrešene strele.

Tekma je vnovič potrdila dva kakovostna razreda moškega biatlona. Na peto mesto so se z dvema minutama za zmagovalci in več kot minuto in pol za tretjim mestom prebili Finci, skoraj dve minuti in pol so zaostali gostitelji.

Za Slovenijo je zahtevnih snežnih razmerah tekmo zelo dobro odprl Miha Dovžan, zgrešil pa znameniti 10. strel. Napako je hitro popravil in predal kot deseti. »Teh 25 sekund zaostanka je zame sprejemljivo. Malce je škoda zadnjega strela, ko sem resnično mislil, da bo strel padel in sem puško skoraj že dal na rame. V celoti pa je bil nastop dober,« je tekmo ocenil Dovžan.

Trenerjem je nato dodobra živce načel mladi Lovro Planko, ki je na obeh streljanjih porabil vse tri rezervne naboje, vseeno pa se mu je uspelo zbrati do te mere, da se je izognil kazenskemu krogu.

»Ne vem, kaj se je zgodilo leže. Zgrešil sem dva strela in porabil tri poprave. Nato sem malce hotel nadoknaditi zaostanek s tekom, kar se je poznalo pri streljanju stoje. Hitro sem oddal pet strelov in zgrešil enkrat, nato pa za eno tarčo porabil vse tri poprave. Ne morem biti najbolj zadovoljen. Ekipe so bile danes zelo blizu in če si naredil napako, se je to še toliko bolj poznalo,« je tekmo ocenil Planko.

Lovro Planko je porabil vse tri rezervne naboje, a se je izognil kazenskemu krogu. FOTO: Roman Šipić

Jakov Fak je šel na pot kot 13., si leže privoščil eno popravljanje, drugo streljanje pa opravil brezhibno. »Nekaj mest sem se premaknil naprej, kar je vedno pozitivno. Proga je bila po sredini dokaj hitra, le malce levo ali desno pa se takoj močno upočasni. Če si želel koga prehiteti, si porabil res veliko energije, a zato imamo radi ta šport.«

Hiter je bil tudi v smučini in Roku Tršanu predal kot osmi. Tršan je leže popravljan enkrat, stoje dvakrat in končal na 10. mestu. Tudi z današnjim nastopom so Slovenci potrdili osmo mesto v pokalu narodov. »Želeli smo si več, saj smo bili nazadnje sedmi A še bodo priložnosti in naslednjič ponovno napadamo sedmo mesto,« pa je dejal Tršan, ki ni bil popolnoma zadovoljen s prikazanim.

V Hochfilznu bo v nedeljo še moško zasledovanje s Fakom, Plankom, Alexom Cisarjem in Antonom Vidmarjem, pa tudi ženska štafetna tekma s Polono in Živo Klemenčič, Anamarijo Lampič in Leno Repinc.