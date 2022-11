Skakalni spektakel na Finskem: Anže Lanišek zmagal z rekordom

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek fantastično nadaljuje novo sezono smučarskih skokov. Na premieri v finskem mestu Ruka je bil najboljši med vsemi skakalci in zanesljivo osvojil prvo mesto. Iskrene čestitke! Na prvih treh mestih so se zvrstili Lanišek (149 m, 141,5 m), Stefan Kraft (141,5 m, 144 m) in Pjotr Žyla (143 m, 142 m). Tudi drugi Slovenci so dopolnili nov uspeh Laniška, ki je drugič zmagal v svetovnem pokalu. Zvrstili so se 14. Peter Prevc, 16. Lovro Kos, 23. Timi Zajc, 24. Domen Prevc, 25. Žiga Jelar.

Lanišek je bil že v prvi seriji daleč najdaljši. Postavil je rekord skakalnice z daljavo 149 metrov, za njim se je uvrstil Stefan Kraft z daljavo 141,5 metra oziroma z zaostankom dobrih petih točk. Izidi prve serije: 1. Lanišek (Slo) 149,0 m (158,4), 2. Kraft (Avs) 141,5 m (153,2), 3. Granerud (Nor) 143,0 m (153,0), 4. Žyla (Pol) 143,0 m (150,7), 5. Fettner (Avs) 142,5 m (148,5), 11. Lovro Kos 139,5 m (141,8), 15. Peter Prevc 138,5 m (139,1), 20. Timi Zajc 135,0 m (132,4), 21. Domen Prevc 134,5 m (131,8), 30. Žiga Jelar (vsi Slo) 131,5 m (125,8).

Lanišek blestel že v kvalifikacijah pred tekmo

Lanišek je bil odlične volje že pred začetkom tekme. FOTO: Leon Vidic

Lanišek je bil tudi zmagovalec današnjih kvalifikacij za prvo od dveh tekem svetovnega pokala v Ruki. Na tekmo so se uvrstili vsi Slovenci, v najboljši deseterici je končal še Timi Zajc na osmem mestu. Žiga Jelar je bil v kvalifikacijah 15., Lovro Kos, ki je bil 19., Domen Prevc z 21. ter Peter Prevc 32.. Lanišek je lansko sezono prav v Ruki slavil svojo prvo in doslej edino zmago v svetovnem pokalu.

S tekmama v Ruki se po tritedenskem premoru nadaljuje sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške. Kvalifikacije bi morale biti na sporedu že v petek, a je že takoj na začetku tekmovalnega konca tedna prišlo do nekaterih sprememb. Reprezentance so se v duhu fair-playa strinjale, da se kvalifikacije prestavijo na danes.