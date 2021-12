Slovenski orli skočili na zmagovalni oder v Visli

Slovenski smučarski skakalci so si po uvodni seriji moštvene tekme v Visli priborili zelo dobro izhodišče za veliki finale. Po prvem »polčasu« namreč izbranci glavnega trenerja Roberta Hrgote držijo tretje mesto za vodilnimi Avstrijci in drugouvrščenimi Poljaki.

Na tem položaju je bila naša vrsta vse od prvega skoka Ceneta Prevca (123,5 m). Za njim je Peter Prevc pristal pri 118,5 metra, Timija Zajca pa je odneslo do 126 metrov. Kot zadnji je od slovenskih asov nastopil Anže Lanišek, ki je v težkih razmerah izvlekel 104,5 metra.

Naša četverica je uvodni seriji zbrala 388,8 točke, 19,9 manj kot drugouvrščena Poljska, ki za vodilno Avstrijo zaostaja za 3,4 točke. Nemčijo na četrtem mestu od tretjeuvrščene Slovenije loči 7,7 točke.

Jutri bo v Visli na sporedu še posamična tekma, ki se bo začela ob 16. uri. Ob Cenetu in Petru Prevcu ter Anžetu Lanišku in Timiju Zajcu bosta na njej od naših nastopila še Lovro Kos in Domen Prevc.