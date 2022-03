Slovenski orli visoko nad vsemi, prvič zlati

Slovenci so prepričljivo dobili ekipno tekmo na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Vikersundu, vsi štirje, Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek, so bili najboljši med tekmeci. Na koncu so imeli kar 128 točk prednosti pred Nemci!

Slovenska četverica je osvojila prvo zlato kolajno na ekipnih tekmah na SP v poletih, ki jih prirejajo od leta 2004 v Planici. Zlata sta bila v posamični konkurenci tudi Robert Kranjec in Peter Prevc. To je sicer deveta kolajna za Slovenijo na SP v poletih.

Slovenija je osvojila 1711,5 točke, Nemčija 128 manj, tretja je bila Norveška (-151,9), četrta Avstrija (-158,8), peta Poljska (-215,7), šesta Japonska (-277,6) in sedma Finska (-528,7). Slovenija je imela že po prvi seriji 863,1 točke, za 63,4 točke je zaostajala Nemčija, tretja je bila Avstrija (-77,2) in četrta Norveška (-84,4).

Anže Lanišek je v odlični letalski formi. FOTO: Terje Bendiksby/AFP

Slovenska četverica je tako kot v petek in soboto tudi danes skakala izjemno. Najboljše izide je dosegla v šestih od osmih tekmovalnih skokov ter prepričljivo vodila že po polovici tekme. Takrat so si Domen Prevc z 222, Peter Prevc z 231, Zajc z 229,5 ter Lanišek z 234 m nabrali 63,4 točke naskoka pred Nemci in 77,2 pred Avstrijci.

Peter Prevc: »Vsi štirje smo se izkazali že v posamični konkurenci, danes pa smo samo potrdili dobro formo. Daleč smo leteli, če seštejemo vse metre in točke, dobiš takšen rezultat. Zadeli smo pravi vikend, včasih smo močni, včasih malo manj. Med nami vlada velika konkurenca, šest se nas je borilo za ta štiri mesta. Nihče se ne more sprostiti. Zdaj se bomo poveselili, ne vem pa še, kako dolgo, ker moramo na letalo.«

V drugo sta nato brata Prevc povišala prednost na več kot 100 točk. Domen je skočil 217 m, Peter pa 221,5. Zajc, sicer nosilec srebrne kolajne s posamične tekme v petek in soboto in danes najboljši posameznik ekipne tekme, je v drugo poletel do 228,5 m. Kljub zmanjšanju naleta glavnega trenerja Roberta Hrgote je tako dobil dodatne točke in prednost povišal na 138,3 točke.

Peter Prevc je v prvo pristal pri 231 metrih. FOTO: Terje Bendiksby/AFP

Lanišek je z zadnjim poletom na letošnjem 27. SP v poletih postavil le še piko na i ter z 228,5 m postal drugi najboljši posameznik ekipne tekme.

To je bila skupno deveta slovenska kolajna na SP v poletih, ki potekajo vse od leta 1972. Danes je slovenska četverica osvojila tretjo ekipno kolajno po Vikersundu 2012 (Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec, Robert Kranjec) in Oberstdorfu 2018 (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc). Hkrati je bilo to tretje zlato odličje, potem ko sta svetovna prvaka postala Robert Kranjec (Vikersund 2012) in Peter Prevc (Kulm 2016).

Zajc je nato prednost le še povišal, potem ko je skočil 229,5 m, v zadnji seriji pa je Lanišek postavil piko na i sijajni prvi seriji, potem ko je z 234 m postavil še najboljši posamični izid prve serije.

Domen Prevc je rojeni letalec. FOTO: Terje Bendiksby/AFP

Zajc je v petek in soboto po štirih serijah posamične tekme osvojil srebrno kolajno, Peter Prevc je bil četrti, Lanišek peti, Domen Prevc pa šesti. To je najboljša napoved za tekme svetovnega pokala v Planici konec meseca. Prihodnji konec tedna bodo še poleti v Oberstdorfu.

Vse slovenske kolajne na SP v poletih:

ZLATI: - ekipno, Vikersund 2022 (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) - Peter Prevc, Kulm 2016 - Robert Kranjec, Vikersund 2012

SREBRNE: - Timi Zajc, Vikersund 2022 - ekipno, Oberstdorf 2018 (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc) - Primož Ulaga, Oberstdorf 1988

BRONASTE: - Peter Prevc, Harrachov 2014 - ekipno, Vikersund 2012 (Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec, Robert Kranjec) - Urban Franc, Kulm 1996