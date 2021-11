Smučarke ostale brez veleslaloma

Vreme jo je zagodlo že dan prej, ko so prireditelji v Kanadi morali odpovedati uvodni smuk sezone zaradi močnega sneženja, zdaj pa so bliskoviti sunki vetra v Killingtonu (ZDA) zelo hitro prekinili veleslalomsko preizkušnjo. Tako so tekmo najprej za pol ure prestavili, nato le začeli prvi nastop, skozi ciljno črto pa je prišlo le 9 tekmovalk. Med temi je bila najhitrejša Francozinja Tessa Worley pred Slovakinjo Petro Vlhovo, nazadnje zmagovalko obeh slalomov na Finskem.

In ravno ko bi morala iz štartne hišice naša vodilna veleslalomistka , je muhasto vreme preprečilo nadaljevanje tekme. "NI bilo nevarno, toda razmere so res zelo zahtevne," je za ORF povedala Švicarka Michelle Gisin, ena od tistih med nastopajočo deveterico. Jutri bi moral biti na tem prizorišču še slalom, vodilni iz FIS pa so tako skupaj s prireditelji že ob začetku sezone pred zahtevno nalogo spreminjanja tekmovalnega koledarja.