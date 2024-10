Sofia Goggia: Mislila sem, da sem mrtva

Italijanska smučarska šampionka Sofia Goggia ima za seboj težko obdobje. Zaradi hudih poškodb, ki jih je v začetku februarja staknila na treningu veleslaloma na smučišču Ponte di Legno, kjer si je pri padcu zlomila golenico, je bila prisiljena predčasno končati prejšnjo sezono.

»V prvih dveh mesecih po tistem padcu sem mislila, da sem mrtva,« je zaupala olimpijska prvakinja v smuku iz Pjongčanga 2018 in štiri leta pozneje podprvakinja iz Pekinga. »Telesno, duševno in čustveno sem preživljala nadvse težko obdobje,« je na medijskem dnevu italijanske smučarske reprezentance razkrila Sofia Goggia in priznala, da se je spogledovala celo s koncem športne poti.

Toda medtem je opravila s slabimi mislimi. »Če bo šlo vse po načrtih, se bom na tekme za svetovni pokal vrnila sredi decembra v Beaver Creeku,« je napovedala 31-letna Italijanka, ki se pravzaprav že vso kariero spopada z različnimi poškodbami. Še po vsaki se je uspešno vrnila na bele strmine.