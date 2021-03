Šok za Norvežane: Granerud je bil pozitiven na testu za covid-19

Norvežani so s šokom začeli dan na 53. svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu. Halvor Egner Granerud je bil pozitiven na testu za covid-19. Za 24-letnega skakalnega zvezdnika iz Osla se je tako prvenstvo že končalo.



»Zelo sem žalosten. Počutim se namreč v redu, imam le blage simptome na novi koronavirus,« ni skrival razočaranja Granerud, ki je bil najprej pozitiven na hitrem testu, nato pa še na testu PCR. Še na včerajšnji novinarski konferenci je bil sicer Halvor izjemno optimističen pred obema preizkušnjama na veliki skakalnici pod Senčno goro (HS-137).



Norveški as, ki prepričljivo vodi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal in ima veliki kristalni globus tako rekoč že v svoji vitrini, bo tako prisiljen izpustiti obe tekmi na veliki napravi v Oberstdorfu. Domov se vrača brez posamične kolajne, za osvojitev katere je bil pred začetkom nordijskega SP glavni favorit. Na srednji skakalnici je med posamezniki pristal na nehvaležnem četrtem mestu tik za bronastim Anžetom Laniškom, na preizkušnji mešanih ekip pa je prispeval svoj delež k srebrni kolajni za Norveško.



»To pomeni, da je prvenstva konec, kar je škoda. Toda življenje je včasih takšno, sestavljeno je iz vzponov in padcev. V tej sezoni sem si že uresničil sanje. Zdaj bo zame najpomembneje, da se čim prej spet spravim v vrhunsko telesno formo,« je prek družbenih omrežij sporočil Granerud in opozoril, kako pomembno je, da smo v teh časih previdni.



Posamična tekma smučarskih skakalcev bo sicer na sporedu v petek (17.00), ekipna preizkušnja pa v soboto ob enakem času.

