Someščani so ji pokazali, da je 5. mesto na OI več kot nič

Ob tej priložnosti so prvi ajdovski športnici, ki je nastopila na zimskih olimpijskih igrah, podelili posebno priznanje župana Občine Ajdovščina za izjemne dosežke. Kot znak podpore in čestitke za dosedanje uspehe je Andreji Slokar Športna zveza Ajdovščina pripravila sprejem na osrednjem trgu, ki je bil tudi zaradi lepega vremena poln obiskovalcev. Ti so želeli pozdraviti rojakinjo pred nadaljevanjem sezone, Slokarjeva pa je opisala olimpijsko vzdušje in svoj pogled na odličen rezultat v Pekingu.

»Kdor ne riskira, ne profitira. Šla sem na vse ali nič in dobila sem nič,« je dejala, voditelj prireditve Sandi Škvarč pa jo je popravil, da peto mesto na olimpijskih igrah še zdaleč ni nič.

Odhaja nekam na toplo

Slokarjeva se je na odru spomnila svojih začetkov, saj smuča od šestega leta dalje. Zato, da je začela smučati, pa je nekako »kriva« njena mama Elda Slokar, ki je živahno in energije polno hčerko vpisala v domači smučarski klub, ki je kot edini sprejemal tako majhne otroke, je povedala v izjavi po sprejemu.

Na hčerko je ponosen tudi oče Andrej Slokar, tudi sam nekdanji športnik, ki ji vedno nudi oporo. Povedal je, da se je velikokrat zgodilo, da je zaradi navijanja v nočnih urah prihajal v službo neprespan. Na hčerkine uspehe pa je izredno ponosen in upa, da bo lahko na naslednjih olimpijskih igrah zanjo navijal v živo, saj bodo olimpijske igre potekale zelo blizu.

Andreja Slokar se bo odpravila na naslednje tekme svetovnega pokala, ki jo čakajo, po koncu sezone pa si bo privoščila krajši dopust »nekje na toplem«. S svojo ekipo pa že pripravljajo načrt za naslednje štiriletno obdobje do prihodnjih olimpijskih iger.