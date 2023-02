Slovenci v Planici? Navijači upravičeno pričakujejo vsaj tri kolajne

V nadaljevanju preberite:

Privrženci zimskih športov pri nas odštevajo dneve do začetka »mundiala« in polemizirajo o številu kolajn, ki bi jih »morali« osvojiti člani slovenske reprezentance. Ta je številčna in v tej sezoni dokazano uspešna, upravičeno lahko računamo na scenarij, po katerem bo ostalo v Sloveniji več kolajn različnih žlahtnosti. Kdo ve, morda tudi kakšna zlata.

Panoga smučarskih skokov bo nemara le stežka ostala brez kolajne, po realnem scenariju bi Slovenci težko ostali brez odličja. Preverite, kako visoko lahko merijo. V tekstu tudi podroben pregled kolajn Slovencev na dosedanjih svetovnih prvenstvih v nordijskih disciplinah.