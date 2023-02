V boj za kolajno Lanišek, Zajc, Križnar in Klinec

Svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah bo danes v Planici ponudilo tri boje za kolajne, oči slovenskih ljubiteljev športa bodo posebej uprte v zadnjo tekmo. Ob 17. uri se bo začela mešana ekipna skakalna tekma, slovenska četverica pa bo na njej lovila prvo medaljo na domačem prvenstvu.

Imena četverice že znana

Kot je potrdil slovenski trener Robert Hrgota, bodo Slovenijo zastopali Anže Lanišek, Timi Zajc, ki sta bila v krogu favoritov na sobotni posamični tekmi, a ostala praznih rok, ter Ema Klinec in Nika Križnar. Obe sta nastopili na ekipni tekmi skakalk in skupaj z Majo Vtič in Niko Prevc osvojili četrto mesto.

Nika Križnar FOTO: Matej Družnik

Spomnimo, Piotr Žyla je zmagal na prvi moški tekm v Planici. Poljak je bil po prvi seriji šele 13., v finalu pa je z rekordom skakalnice (105 metrov) ubranil naslov izpred dveh let v Oberstdorfu. Lanišek in Zajc sta končala na repu deseterice kot najboljša Slovenca. Nika Križnar in Ema Klinec sta bili na posamični tekmi 11. oziroma 19.

Že prej bosta danes na sporedu mešana ekipna tekma v nordijski kombinaciji (skoki ob 10.30, tek ob 15.00) in tekma tekačev in tekačic v ekipnem šprintu (kvalifikacije 11.30, finale 13.30).